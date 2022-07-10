https://arabic.sputniknews.com/20220710/بلينكن-يتعهد-بالضغط-على-المجلس-العسكري-في-ميانمار--1064924474.html

بلينكن يتعهد بالضغط على المجلس العسكري في ميانمار

بلينكن يتعهد بالضغط على المجلس العسكري في ميانمار

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بعدم التهاون في الضغط على المجلس العسكري في ميانمار، وقال إن الصين يجب أن تتفق مع نشطاء الديمقراطية،... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T11:49+0000

2022-07-10T11:49+0000

2022-07-10T11:49+0000

العالم

تايلند

جيش ميانمار

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg

والتقى بلينكن أيضا بقيادة تايلاند وأشاد بدور المملكة في دفع مكانة الولايات المتحدة المتجددة في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسية للمنافسة مع الصين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24".وفي اجتماع عقد بعيدا عن الكاميرات لحماية أفراد الأسرة، استمع الدبلوماسي الأمريكي البارز إلى نشطاء ديمقراطيين شباب من ميانمار، الذين أطاح جيشهم في فبراير/شباط 2021 بالحكومة المدنية، وأغلق الباب أمام تحول ديمقراطي دام عقدا من الزمن رعته واشنطن.وأقر بلينكن بأن استراتيجية العقوبات الأمريكية على المجلس العسكري لم تؤت ثمارها، لكنه وعد بأن واشنطن لا تزال مستمرة، حتى مع إعطاء الأولوية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال بلينكن للصحفيين، مستخدما الاسم السابق لميانمار، بورما: "للأسف، إنه من الممكن القول إننا لم نشهد أي تحرك إيجابي، وعلى العكس من ذلك، ما زلنا نشهد قمعا للشعب البورمي"، مضيفا "سنواصل البحث عن طرق يمكننا، ويمكن للدول الأخرى، ممارسة الضغط عليها بشكل فعال للعودة إلى المسار الديمقراطي".ودعا رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي توصلت في أبريل/نيسان 2021 إلى "توافق" مع المجلس العسكري يتضمن حوارا مع المعارضة، إلى "محاسبة النظام" على تعهداته.ورفض بلينكن انتقاد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى ميانمار - الذي أجرى معه الدبلوماسي الأمريكي محادثات نادرة يوم السبت في بالي - لكنه دعا بكين إلى دعم الدعوات الدولية من أجل الديمقراطية.وقال بلينكن: "أعتقد أنه من واجب الصين ومصلحة الصين أن ترى بورما تعود إلى المسار الذي كانت فيه قد تعطلت بشدة بسبب الانقلاب".وفر عشرات الآلاف من الأشخاص من ميانمار، وتدهورت الأوضاع الإنسانية واشتدت حدة النزاعات العرقية منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو كي واعتقلها.

https://arabic.sputniknews.com/20220709/بلينكن-خلال-اجتماعه-مع-نظيره-الصيني-لا-بديل-عن-الدبلوماسية-المباشرة-مع-الصين-1064892780.html

تايلند

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, تايلند, جيش ميانمار, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين