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https://arabic.sputniknews.com/20220710/تبريد-الغرفة-دون-مكيف-1064921034.html
تبريد الغرفة دون مكيف
تبريد الغرفة دون مكيف
قال أندريه تيازيلنيكوف، كبير المتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، اليوم الأحد، إنه يمكن تبريد أجواء الغرفة دون مكيف هواء، وذلك... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:38+0000
2022-07-10T09:38+0000
العالم
الصحة
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ووفقا للخبير، يمكن أن تكون المروحة بالإضافة إلى حوض من الماء البارد، بديلا عن مكيف الهواء.وبحسب تيازيلنيكوف: "يمكنك وضع وعاء من الماء البارد والثلج على حافة النافذة وتبديله عندما يفقد برودته"، وفقا لصحيفة "إزفيستا".ولاحظ الطبيب أنه إذا كان الشخص في غرفة حارة في المكتب ولا يمكنه الاستحمام بماء بارد، فمن الضروري الحفاظ على نظام الشرب، حيث نصح بشرب الماء البارد شيئا فشيئا وبشكل منتظم، كما أوصى بارتداء الملابس الأخف وزنا والأكثر اتساعا، أثناء ارتفاع درجات الحرارة.وأضاف أنه يمكن غسل الوجه بالماء البارد من وقت لآخر ومسح منطقة الإبطين والصدر بمنشفة مبللة بالماء البارد، إضافة إلى تبليل قطعة القماش ووضعها على مؤخرة الرأس والجبهة.بدورها، حددت طبيبة الأعصاب، فيكتوريا تولماتشيفا، عددا من القواعد لممارسة الرياضة في الجو الحار. ووفقا لها، فإن ممارسة الرياضة في الصيف تزيد من التعرق وترفع ضغط الدم وتكثفه.وأشارت الطبيبة إلى أنه يجب عدم ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر وأن تتم في الظل، ومن الأفضل ألا تكون من الرياضات القوية، بل من الأفضل ممارسة تمارين الإطالة أو البيلاتيس أو اليوغا.وشددت على أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تستمر مدة الرياضة في الصيف لأكثر من 60 دقيقة في اليوم.
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العالم, الصحة

تبريد الغرفة دون مكيف

09:38 GMT 10.07.2022
© Depositphotos / AndreyPopovمكيف هواء
مكيف هواء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
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قال أندريه تيازيلنيكوف، كبير المتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، اليوم الأحد، إنه يمكن تبريد أجواء الغرفة دون مكيف هواء، وذلك باستخدام حوض من الماء البارد والجليد.
ووفقا للخبير، يمكن أن تكون المروحة بالإضافة إلى حوض من الماء البارد، بديلا عن مكيف الهواء.
وبحسب تيازيلنيكوف: "يمكنك وضع وعاء من الماء البارد والثلج على حافة النافذة وتبديله عندما يفقد برودته"، وفقا لصحيفة "إزفيستا".
ولاحظ الطبيب أنه إذا كان الشخص في غرفة حارة في المكتب ولا يمكنه الاستحمام بماء بارد، فمن الضروري الحفاظ على نظام الشرب، حيث نصح بشرب الماء البارد شيئا فشيئا وبشكل منتظم، كما أوصى بارتداء الملابس الأخف وزنا والأكثر اتساعا، أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أنه يمكن غسل الوجه بالماء البارد من وقت لآخر ومسح منطقة الإبطين والصدر بمنشفة مبللة بالماء البارد، إضافة إلى تبليل قطعة القماش ووضعها على مؤخرة الرأس والجبهة.
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بدورها، حددت طبيبة الأعصاب، فيكتوريا تولماتشيفا، عددا من القواعد لممارسة الرياضة في الجو الحار. ووفقا لها، فإن ممارسة الرياضة في الصيف تزيد من التعرق وترفع ضغط الدم وتكثفه.
وأشارت الطبيبة إلى أنه يجب عدم ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر وأن تتم في الظل، ومن الأفضل ألا تكون من الرياضات القوية، بل من الأفضل ممارسة تمارين الإطالة أو البيلاتيس أو اليوغا.
وشددت على أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تستمر مدة الرياضة في الصيف لأكثر من 60 دقيقة في اليوم.
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