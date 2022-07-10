https://arabic.sputniknews.com/20220710/تحذيرات-شديدة-للبريطانيين-من-شتاء-كارثي-1064918188.html
تحذيرات شديدة للبريطانيين من شتاء "كارثي"
تحذيرات شديدة للبريطانيين من شتاء "كارثي"
حذرت شركة "كورنوال إنسايت" الاستشارية من أنه في يناير/كانون الثاني 2023، يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء للبريطانيين إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، ما... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T06:51+0000
2022-07-10T06:51+0000
2022-07-10T06:51+0000
العالم
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وفقا للمحللين، ستزداد عتبة سعر الغاز والكهرباء للمستهلكين عن عام 1971 الحالي إلى 3245 جنيها في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ثم إلى 3364 جنيها في بداية العام المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.يعتقد الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الأسعار يمكن أن "تسقط الملايين من الناس في الفقر"، لذلك سيحتاج البريطانيون إلى المزيد من المساعدة من الدولة في فصل الشتاء "الكارثي"، بحسب الصحيفة.يشار إلى أن سكان المملكة المتحدة سيواجهون ضغوطا إضافية تضاف إلى أزمة تكلفة المعيشة الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-وزير-المالية-البريطاني-ناظم-زهاوي-يترشح-لرئاسة-حزب-المحافظين-ليحل-بديلا-لجونسون-1064912428.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تحذيرات شديدة للبريطانيين من شتاء "كارثي"
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حذرت شركة "كورنوال إنسايت" الاستشارية من أنه في يناير/كانون الثاني 2023، يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء للبريطانيين إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، ما يهدد "بسقوط ملايين الناس في الفقر".
وفقا للمحللين، ستزداد عتبة سعر الغاز والكهرباء للمستهلكين عن عام 1971 الحالي إلى 3245 جنيها في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ثم إلى 3364 جنيها في بداية العام المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية.
يعتقد الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الأسعار يمكن أن "تسقط الملايين من الناس في الفقر"، لذلك سيحتاج البريطانيون إلى المزيد من المساعدة من الدولة في فصل الشتاء "الكارثي"، بحسب الصحيفة.
يشار إلى أن سكان المملكة المتحدة سيواجهون ضغوطا إضافية تضاف إلى أزمة تكلفة المعيشة الحالية.