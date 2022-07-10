https://arabic.sputniknews.com/20220710/ترامب-يكشف-موقفه-من-الحرب-في-أوكرانيا-لو-كان-رئيسا-للبلاد-1064917953.html
ترامب يكشف موقفه من الصراع في أوكرانيا "لو كان رئيسا للبلاد"
ترامب يكشف موقفه من الصراع في أوكرانيا "لو كان رئيسا للبلاد"
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن موقفه إزاء الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن مساره سيكون مغايرا لو كان رئيسا للبلاد. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T06:44+0000
2022-07-10T06:44+0000
2022-07-10T06:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063806479_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_1796c244757d6bb55b291546b153f957.jpg
وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في أنكوريغ قال خلاله: "إذا أعيد انتخابي، فلن أسمح بهذا الصراع على الأراضي الأوكرانية".كما أشار ترامب إلى أن الوضع في أوكرانيا سوف يزداد سوءًا في المستقبل، مضيفا بالقول "لو كنت رئيسا لكانت الأمور مختلفة كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق".وصرح ترامب أنه بسبب تصرفات وسياسات الإدارة الحالية للولايات المتحدة حول أوكرانيا، يمكن أن تبدأ حرب عالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063806479_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb2d5db7acdfa56154228be2b5e11e7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ترامب يكشف موقفه من الصراع في أوكرانيا "لو كان رئيسا للبلاد"
06:44 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 10.07.2022) تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن موقفه إزاء الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن مساره سيكون مغايرا لو كان رئيسا للبلاد.
وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب
ألقاه أمام أنصاره في أنكوريغ قال خلاله: "إذا أعيد انتخابي، فلن أسمح بهذا الصراع على الأراضي الأوكرانية".
كما أشار ترامب إلى أن الوضع في أوكرانيا سوف يزداد سوءًا في المستقبل، مضيفا بالقول "لو كنت رئيسا لكانت الأمور مختلفة كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وصرح ترامب أنه بسبب تصرفات وسياسات الإدارة الحالية للولايات المتحدة حول أوكرانيا، يمكن أن تبدأ حرب عالمية.