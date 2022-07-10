عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/ترامب-يكشف-موقفه-من-الحرب-في-أوكرانيا-لو-كان-رئيسا-للبلاد-1064917953.html
ترامب يكشف موقفه من الصراع في أوكرانيا "لو كان رئيسا للبلاد"
ترامب يكشف موقفه من الصراع في أوكرانيا "لو كان رئيسا للبلاد"
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن موقفه إزاء الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن مساره سيكون مغايرا لو كان رئيسا للبلاد. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T06:44+0000
2022-07-10T06:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063806479_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_1796c244757d6bb55b291546b153f957.jpg
وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في أنكوريغ قال خلاله: "إذا أعيد انتخابي، فلن أسمح بهذا الصراع على الأراضي الأوكرانية".كما أشار ترامب إلى أن الوضع في أوكرانيا سوف يزداد سوءًا في المستقبل، مضيفا بالقول "لو كنت رئيسا لكانت الأمور مختلفة كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق".وصرح ترامب أنه بسبب تصرفات وسياسات الإدارة الحالية للولايات المتحدة حول أوكرانيا، يمكن أن تبدأ حرب عالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063806479_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb2d5db7acdfa56154228be2b5e11e7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

ترامب يكشف موقفه من الصراع في أوكرانيا "لو كان رئيسا للبلاد"

06:44 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 10.07.2022)
© AFP 2022 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / SETH HERALD
تابعنا عبرTelegram
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن موقفه إزاء الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن مساره سيكون مغايرا لو كان رئيسا للبلاد.
وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في أنكوريغ قال خلاله: "إذا أعيد انتخابي، فلن أسمح بهذا الصراع على الأراضي الأوكرانية".
كما أشار ترامب إلى أن الوضع في أوكرانيا سوف يزداد سوءًا في المستقبل، مضيفا بالقول "لو كنت رئيسا لكانت الأمور مختلفة كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وصرح ترامب أنه بسبب تصرفات وسياسات الإدارة الحالية للولايات المتحدة حول أوكرانيا، يمكن أن تبدأ حرب عالمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала