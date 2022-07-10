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https://arabic.sputniknews.com/20220710/تفاصيل-بديل-التوكتوك-الذي-اعتمدته-السلطات-المصرية-سيارة-كهربائية-مزودة-بـ-جي-بي-إس-فيديو-1064919825.html
تفاصيل "بديل التوكتوك" الذي اعتمدته السلطات المصرية... سيارة كهربائية مزودة بـ "جي بي إس"... فيديو
تفاصيل "بديل التوكتوك" الذي اعتمدته السلطات المصرية... سيارة كهربائية مزودة بـ "جي بي إس"... فيديو
أكدت السلطات المصرية أن "بديل التكوتوك" قد وصل، وهو الآن في مرحلة المعاينة والفحص الفني. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T08:12+0000
2022-07-10T08:12+0000
أخبار مصر الآن
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وحسب بيان نشره جهاز مدينة 6 أكتوبر المصرية، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن البديل عبارة عن سيارة كهربائية صغيرة سعة ثلاثة أفراد غير السائق، سوف يتم إقرارها كتجربة أولى داخل المدينة بديلا للتوكتوك.من جهته ووفقا لتصريحات أدلى بها لإحدى الفضائيات المصرية قال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن هناك خطوات محددة لعملية الاستبدال التي ستتم لـ "التكاتك" يمكن للمعنيين القيام بها.ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إلى أن باقي الثمن سيتم تقسيطه مع أحد جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتي يتم الاتفاق عليها.وأشار المسؤول المصري إلى أن "السيارات التي سيتم استبدال "التكاتك" بها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة لتحقق الغرض منها".وأكد على أن تلك السيارات سيكون لها رخصة رسمية ولوحات معدنية، لافتا إلى أنها مدعمة بخاصية التتبع وكذلك خاصية الطلب الإلكتروني المسبق من أجل استخدامها.
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أخبار مصر الآن

تفاصيل "بديل التوكتوك" الذي اعتمدته السلطات المصرية... سيارة كهربائية مزودة بـ "جي بي إس"... فيديو

08:12 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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أكدت السلطات المصرية أن "بديل التكوتوك" قد وصل، وهو الآن في مرحلة المعاينة والفحص الفني.
وحسب بيان نشره جهاز مدينة 6 أكتوبر المصرية، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن البديل عبارة عن سيارة كهربائية صغيرة سعة ثلاثة أفراد غير السائق، سوف يتم إقرارها كتجربة أولى داخل المدينة بديلا للتوكتوك.
من جهته ووفقا لتصريحات أدلى بها لإحدى الفضائيات المصرية قال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن هناك خطوات محددة لعملية الاستبدال التي ستتم لـ "التكاتك" يمكن للمعنيين القيام بها.

وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في تقديم طلب إحلال من مالك التوكتوك أو وكيله، إلى جهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية، وبعدها تتسلم الشركة التوكتوك، لتحدد قيمته وفقا لحالته الفنية، وتعتبر تلك القيمة هي مقدم الثمن للسيارة البديلة.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إلى أن باقي الثمن سيتم تقسيطه مع أحد جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتي يتم الاتفاق عليها.
وأشار المسؤول المصري إلى أن "السيارات التي سيتم استبدال "التكاتك" بها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة لتحقق الغرض منها".
وأكد على أن تلك السيارات سيكون لها رخصة رسمية ولوحات معدنية، لافتا إلى أنها مدعمة بخاصية التتبع وكذلك خاصية الطلب الإلكتروني المسبق من أجل استخدامها.
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