https://arabic.sputniknews.com/20220710/تقرير-حكومي-مصر-الأولى-عربيا-والثالثة-إفريقياً-والرابعة-عشر-عالمياً-في-عدد-السكان-1064926357.html

تقرير حكومي: مصر الأولى عربيا والثالثة إفريقياً والرابعة عشر عالمياً في عدد السكان

تقرير حكومي: مصر الأولى عربيا والثالثة إفريقياً والرابعة عشر عالمياً في عدد السكان

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن مصر تتصدر الدول العربية في عدد السكان. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T13:10+0000

2022-07-10T13:10+0000

2022-07-10T13:10+0000

أخبار مصر الآن

عدد السكان

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ووفقا لبيان أصدره الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للسكان، وحصلت سبوتنيك على نسخة منه، فإن مصر تقع في المركز الأول عربيا، والثالث على المستوى الإفريقي، والرابع عشر على المستوى العالمي، في عدد السكان.وقال إن "معدل الإنـجاب عام 2020 على مستوى إجمالي الجمهورية، قد بلغ 2.9 طفل لكل سيدة".وأوضح أن "عدد سكان مصر زاد من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1/1/2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد.وبخصوص الحالة الاقتصادية أشار التقرير إلى أن "نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، ففي الوقت الذى تشكل فيه نسبة الفقراء 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء".

https://arabic.sputniknews.com/20220221/فرد-زيادة-كل-20-ثانية-عدد-سكان-مصر-في-الداخل-يصل-إلى-103-ملايين-نسمة-غدا-1058967165.html

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أخبار مصر الآن, عدد السكان