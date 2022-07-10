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https://arabic.sputniknews.com/20220710/جونسون-يفكر-في-اعتزال-السياسة-بعد-استقالته-من-رئاسة-الوزراء-1064917413.html
جونسون يفكر في اعتزال السياسة بعد استقالته من رئاسة الوزراء
جونسون يفكر في اعتزال السياسة بعد استقالته من رئاسة الوزراء
أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون يفكر في اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T04:38+0000
2022-07-10T04:38+0000
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت المصادر للصحيفة إن "جونسون لا ينوي التنازل عن منصبه البرلماني في الوقت الحالي لتجنب إجراء انتخابات فرعية لمجلس العموم بالبرلمان البريطاني في دائرته الانتخابية، والتي قد تنتهي بفوز مرشح المعارضة وتصبح ضربة أخرى لحزب المحافظين الحاكم".وأوضحت أن جونسون "ليس متأكدا من ضرورة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة كما فعلت سلفه كرئيسة للحكومة تيريزا ماي التي ما زالت نائبا في البرلمان".وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون قد يعود إلى الأنشطة الصحفية أو إلقاء محاضرات حول مواضيع مختلفة في حالة ترك السياسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/وزير-الدفاع-البريطاني-يعلن-عدم-ترشحه-لمنصب-رئيس-الوزراء-خلفا-لجونسون-1064906297.html
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بريطانيا

جونسون يفكر في اعتزال السياسة بعد استقالته من رئاسة الوزراء

04:38 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون يفكر في اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي.
موسكو- سبوتنيك. وقالت المصادر للصحيفة إن "جونسون لا ينوي التنازل عن منصبه البرلماني في الوقت الحالي لتجنب إجراء انتخابات فرعية لمجلس العموم بالبرلمان البريطاني في دائرته الانتخابية، والتي قد تنتهي بفوز مرشح المعارضة وتصبح ضربة أخرى لحزب المحافظين الحاكم".
وأوضحت أن جونسون "ليس متأكدا من ضرورة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة كما فعلت سلفه كرئيسة للحكومة تيريزا ماي التي ما زالت نائبا في البرلمان".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
وزير الدفاع البريطاني يعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لجونسون
أمس, 12:23 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون قد يعود إلى الأنشطة الصحفية أو إلقاء محاضرات حول مواضيع مختلفة في حالة ترك السياسة.
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