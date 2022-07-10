https://arabic.sputniknews.com/20220710/حريق-يلتهم-مساحات-كبيرة-من-الغابات-في-منتجع-بودروم-التركي-1064930151.html
حريق يلتهم مساحات كبيرة من الغابات في منتجع بودروم التركي
حريق يلتهم مساحات كبيرة من الغابات في منتجع بودروم التركي
أفادت وكالة أنباء الأناضول أن حريقا اندلع في غابة، اليوم الأحد، في منتجع بودروم التركي، تم إخماده يعد احترق هكتاران من الغابات. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T15:56+0000
2022-07-10T15:56+0000
2022-07-10T15:56+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وتم إرسال 7 طائرات و6 مروحيات و20 خزان مياه و7 شاحنات و3 جرافات إلى المنطقة لإخماد الحريق بمشاركة ألوية من الجو ومن الأرض.وكان حريق قد اندلع في منطقة المنتجع التركي الشهير الشهر الماضي، وغطى في البداية 200 هكتار، حيث انتشر الحريق على مساحة 250 هكتارا، خاصة في منطقة مشتل الأشجار والنباتات والطيور المتوطنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/حريق-ضخم-جنوب-شرقي-تركيا-والسلطات-تتوقع-السيطرة-عليه-خلال-النهار-فيديو-1064022208.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
حريق يلتهم مساحات كبيرة من الغابات في منتجع بودروم التركي
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أفادت وكالة أنباء الأناضول أن حريقا اندلع في غابة، اليوم الأحد، في منتجع بودروم التركي، تم إخماده يعد احترق هكتاران من الغابات.
وتم إرسال 7 طائرات و6 مروحيات و20 خزان مياه و7 شاحنات و3 جرافات إلى المنطقة لإخماد الحريق بمشاركة ألوية من الجو ومن الأرض.
وكان حريق قد اندلع في منطقة المنتجع التركي الشهير الشهر الماضي، وغطى في البداية 200 هكتار، حيث انتشر الحريق على مساحة 250 هكتارا، خاصة في منطقة مشتل الأشجار والنباتات والطيور المتوطنة.