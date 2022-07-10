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https://arabic.sputniknews.com/20220710/حريق-يلتهم-مساحات-كبيرة-من-الغابات-في-منتجع-بودروم-التركي-1064930151.html
حريق يلتهم مساحات كبيرة من الغابات في منتجع بودروم التركي
حريق يلتهم مساحات كبيرة من الغابات في منتجع بودروم التركي
أفادت وكالة أنباء الأناضول أن حريقا اندلع في غابة، اليوم الأحد، في منتجع بودروم التركي، تم إخماده يعد احترق هكتاران من الغابات. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T15:56+0000
2022-07-10T15:56+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وتم إرسال 7 طائرات و6 مروحيات و20 خزان مياه و7 شاحنات و3 جرافات إلى المنطقة لإخماد الحريق بمشاركة ألوية من الجو ومن الأرض.وكان حريق قد اندلع في منطقة المنتجع التركي الشهير الشهر الماضي، وغطى في البداية 200 هكتار، حيث انتشر الحريق على مساحة 250 هكتارا، خاصة في منطقة مشتل الأشجار والنباتات والطيور المتوطنة.
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العالم, أخبار تركيا اليوم

حريق يلتهم مساحات كبيرة من الغابات في منتجع بودروم التركي

15:56 GMT 10.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdحريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022.
حريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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أفادت وكالة أنباء الأناضول أن حريقا اندلع في غابة، اليوم الأحد، في منتجع بودروم التركي، تم إخماده يعد احترق هكتاران من الغابات.
وتم إرسال 7 طائرات و6 مروحيات و20 خزان مياه و7 شاحنات و3 جرافات إلى المنطقة لإخماد الحريق بمشاركة ألوية من الجو ومن الأرض.
حريق غابات في مرماريس، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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وكان حريق قد اندلع في منطقة المنتجع التركي الشهير الشهر الماضي، وغطى في البداية 200 هكتار، حيث انتشر الحريق على مساحة 250 هكتارا، خاصة في منطقة مشتل الأشجار والنباتات والطيور المتوطنة.
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