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https://arabic.sputniknews.com/20220710/حين-تنسج-الطبيعة-حفلة-موسيقية-مرعبة--فيديو--1064922325.html
حين تنسج الطبيعة حفلا موسيقيا "مرعبا"... فيديو
حين تنسج الطبيعة حفلا موسيقيا "مرعبا"... فيديو
أثارت حادثة غريبة نوعا من الاستغراب لدى بعض الأشخاص عند سماعهم معزوفة موسيقية خيل إليهم في بداية الأمر أن أحدا ما يعزفها بعشوائية وسط مساحة من الأشجار. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:30+0000
2022-07-10T10:49+0000
العالم
نادي الفيديو
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الرعب
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ويظهر الفيديو أن تلك الموسيقى ما هي إلا نتيجة لتآمر عنصرين من الطبيعة، رياح عاتية تدفع بغطاء حديدي، حيث أطلقا العنان لنفسيهما لجذب انتباه كل من كان قريبا من المكان، الأمر الذي أرعب بعض المارة.وفوجئ شهود العيان بالمشهد ومدى قوة الرياح، وكتبوا في وصف الفيديو: "لقد أمطرت بغزارة وبقينا نسمع هذه النغمة المعدنية. ذهبنا للتحقق من الأمر وهذا ما وجدناه".ولا يسع المرء في مثل هذه الحالة إلا أن يخمن من تمكن بالفعل من أداء مثل هذا "الحفل" الغريب.
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العالم, نادي الفيديو, موسيقى, الرعب

حين تنسج الطبيعة حفلا موسيقيا "مرعبا"... فيديو

10:30 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 10.07.2022)
CC BY 2.0 / Ajari / Aokigahara in Yamanashi (Cropped photo)غابة "أوكيغاهارا" (سهل من الأشجار الخضراء) وغابة "دزيوكاي" (بحر من الأشجار) في شمال جبل فوجي، اليابان
غابة أوكيغاهارا (سهل من الأشجار الخضراء) وغابة دزيوكاي (بحر من الأشجار) في شمال جبل فوجي، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
CC BY 2.0 / Ajari / Aokigahara in Yamanashi (Cropped photo)
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أثارت حادثة غريبة نوعا من الاستغراب لدى بعض الأشخاص عند سماعهم معزوفة موسيقية خيل إليهم في بداية الأمر أن أحدا ما يعزفها بعشوائية وسط مساحة من الأشجار.
ويظهر الفيديو أن تلك الموسيقى ما هي إلا نتيجة لتآمر عنصرين من الطبيعة، رياح عاتية تدفع بغطاء حديدي، حيث أطلقا العنان لنفسيهما لجذب انتباه كل من كان قريبا من المكان، الأمر الذي أرعب بعض المارة.
وفوجئ شهود العيان بالمشهد ومدى قوة الرياح، وكتبوا في وصف الفيديو: "لقد أمطرت بغزارة وبقينا نسمع هذه النغمة المعدنية. ذهبنا للتحقق من الأمر وهذا ما وجدناه".
ولا يسع المرء في مثل هذه الحالة إلا أن يخمن من تمكن بالفعل من أداء مثل هذا "الحفل" الغريب.
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