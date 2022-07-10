https://arabic.sputniknews.com/20220710/خبير-سياسة-اليد-الإيرانية-الممدودة-لدول-الجوار-والقدرات-العسكرية-تمنعان-نجاح-أي-تحالف-ضد-إيران-1064923762.html
خبير: سياسة اليد الإيرانية الممدودة لدول الجوار والقدرات العسكرية تمنعان نجاح أي تحالف ضد إيران
خبير: سياسة اليد الإيرانية الممدودة لدول الجوار والقدرات العسكرية تمنعان نجاح أي تحالف ضد إيران
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لدمج قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية مع عدد من الدول العربية أنه تهديد لأمنها القومي وللأمن الإقليمي، واعتبرت... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:17+0000
2022-07-10T11:17+0000
2022-07-10T11:17+0000
راديو
حول العالم
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خبير: سياسة اليد الإيرانية الممدودة لدول الجوار والقدرات العسكرية تمنعان نجاح أي تحالف عسكري ضد إيران
خبير: سياسة اليد الإيرانية الممدودة لدول الجوار والقدرات العسكرية تمنعان نجاح أي تحالف عسكري ضد إيران
يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:"الحنكة السياسية الإيرانية جعلت من الإيرانيين، وخاصة من جانب حكومة الرئيس رئيسي، والتي تضع نصب أعينها، من خلال السياسة الخارجية الجديدة والمتجددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضم أكبر عدد ممكن من دول الجوار، وإجراء حتى مصالحات معها، وهذا ما حصل في واقع الأمر، وأصبحت العلاقات أفضل خلال السنة الأخيرة، وهذه اليد الممدودة الإيرانية تجاه دول المنطقة ودول الجوار، هي السياسة الكبرى بالنسبة لإيران".وأشار غروي إلى أن "مراكمة القوة لدى الطرف الإيراني، وإظهار هذه القدرة الصاروخية والمناورات العسكرية، كانت بمثابة رسائل قوة وحزم إلى الأطراف التي تقوم بتحالفات هنا وهناك، كما هي رسائل رادعة لأي تحالف جديد يمكن أن يشكل في هذه المنطقة وأنه لن يكون ناجحا على أي حال".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: سياسة اليد الإيرانية الممدودة لدول الجوار والقدرات العسكرية تمنعان نجاح أي تحالف ضد إيران
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لدمج قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية مع عدد من الدول العربية أنه تهديد لأمنها القومي وللأمن الإقليمي، واعتبرت أن "الولايات المتحدة تثير وتتابع هذه القضايا دون أن تفهم بشكل صحيح حقائق المنطقة، بل فقط تهدف لإثارة الخوف من إيران والخلاف بين دول المنطقة".
يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"الحنكة السياسية الإيرانية جعلت من الإيرانيين، وخاصة من جانب حكومة الرئيس رئيسي، والتي تضع نصب أعينها، من خلال السياسة الخارجية الجديدة والمتجددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضم أكبر عدد ممكن من دول الجوار، وإجراء حتى مصالحات معها، وهذا ما حصل في واقع الأمر، وأصبحت العلاقات أفضل خلال السنة الأخيرة، وهذه اليد الممدودة الإيرانية تجاه دول المنطقة ودول الجوار، هي السياسة الكبرى بالنسبة لإيران".
وأشار غروي إلى أن "مراكمة القوة لدى الطرف الإيراني، وإظهار هذه القدرة الصاروخية والمناورات العسكرية، كانت بمثابة رسائل قوة وحزم إلى الأطراف التي تقوم بتحالفات هنا وهناك، كما هي رسائل رادعة لأي تحالف جديد يمكن أن يشكل في هذه المنطقة وأنه لن يكون ناجحا على أي حال".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..