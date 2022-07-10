https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيس-الوزراء-الأردني-لم-نتعامل-يوما-مع-إيران-على-أنها-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-فيديو-1064932298.html

رئيس الوزراء الأردني: لم نتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمننا القومي... فيديو

رئيس الوزراء الأردني: لم نتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمننا القومي... فيديو

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مساء اليوم الأحد، أن "عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران". 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T18:22+0000

2022-07-10T18:22+0000

2022-07-10T18:22+0000

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وقال الخصاونة، في مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي"، "في الأردن لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي"، لافتا إلى أن "وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك".وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي تعجب من الحديث عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران، مؤكدا أنه لا وجود له.ووفقا لتصريحات نقلتها النهار اللبنانية، نفى الصفدي أن يكون هناك نية للعمل من أجل إيجاد تحالف عربي إسرائيلي يتم من خلاله مواجهة إيران، مؤكدا أن الملك عبد الله لم يطرح هذا الأمر ابتداء.يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في وقت سابق أنه يدعم تشكيل ما وصفه بـ "تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أكد على أن هذا التحالف يجب أن يتم مع الدول التي لديها نفس التفكير".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/ أذار الماضي لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة.

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