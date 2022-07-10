https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيس-وزراء-سريلانكا-يوافق-على-التنحي-1064916919.html
رئيس وزراء سريلانكا يوافق على التنحي
رئيس وزراء سريلانكا يوافق على التنحي
أكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، أمس السبت، أنه سيتنحى عن منصبه. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T02:20+0000
2022-07-10T02:20+0000
2022-07-10T02:20+0000
أخبار سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064027331_0:146:2363:1475_1920x0_80_0_0_78ec84a1eb3a950aca287af7b609fee2.jpg
وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".وتم الإبلاغ عن هذا القرار سابقا من قبل بوابة الأخبار السريلانكية "Newsfirst"، التي أشارت إلى أن رئيس الحكومة السريلانكية سيستقيل بعد تشكيل حكومة من جميع الأحزاب.وجاء قرار رئيس الوزراء السريلانكي بعد فرار الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، أمس السبت، من مقر إقامته بالعاصمة كولومبو، وذلك قبل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-سريلانكا-غوتابايا-راجاباكسا-يقدم-استقالته-من-منصبه-في-13-يوليو-نتيجة-تصاعد-الاحتجاجات-1064913992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064027331_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_296ab5b83400c4c4b15f1642da300b8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سريلانكا
رئيس وزراء سريلانكا يوافق على التنحي
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، أمس السبت، أنه سيتنحى عن منصبه.
وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين
، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".
وأعلن ويكرمسينغ قراره بعد اجتماع لقادة الأحزاب السياسية، ترأسه رئيس برلمان البلاد، ماهيندا يابا أبيواردينا.
وتم الإبلاغ عن هذا القرار سابقا من قبل بوابة الأخبار السريلانكية "Newsfirst"، التي أشارت إلى أن رئيس الحكومة السريلانكية سيستقيل بعد تشكيل حكومة من جميع الأحزاب.
وجاء قرار رئيس الوزراء السريلانكي بعد فرار الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، أمس السبت، من مقر إقامته بالعاصمة كولومبو، وذلك قبل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.