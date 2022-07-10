https://arabic.sputniknews.com/20220710/سريلانكيون-يلتقطون-الـ-سيلفي-داخل-القصر-الرئاسي-بعد-يوم-من-اقتحام-المحتجين-له-1064927483.html

سريلانكيون يلتقطون الـ "سيلفي" داخل القصر الرئاسي بعد يوم من اقتحام المحتجين له

سريلانكيون يلتقطون الـ "سيلفي" داخل القصر الرئاسي بعد يوم من اقتحام المحتجين له

شهد القصر الرئاسي في العاصمة السريلانكية كولومبو تزاحما لجموع من السريلانكيين أفرادا وعائلات، حرصوا على التقاط الصور داخله بعد يوم من اقتحام المحتجين له. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T13:52+0000

2022-07-10T13:52+0000

2022-07-10T13:52+0000

أخبار سريلانكا

حكومة سريلانكا

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ووفقا لـ سكاي نيوز فقد اصطف كثيرون للدخول إلى القصر الرئاسي بعد يوم من الاحتجاجات، اقتحم خلالها المتظاهرون المقر الرسمي لرئيس الدولة وأشعلوا النار في منزل رئيس الوزراء في كولومبو.ويتجول السريلانكيون في القصر الرئاسي الذي تعرض للنهب بعد يوم من اقتحامه من قبل آلاف الأشخاص الغاضبين من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.وبينما أعلن كل من الرئيس جوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أنهما سيتنحيان في مواجهة الاحتجاجات، فقد عاد الهدوء إلى المدينة اليوم الأحد، بعد أن شهد أمس السبت إضرام النار في منازل مسؤولين كبار في الدولة.يقول إنديكا جاياوارادانا، الذي ذهب إلى القصر بصحبة زوجته وطفليه: "اعتقدوا أننا حصلنا على الاستقلال عن البريطانيين عام 1948 ، لكن اليوم هو يوم استقلالنا الحقيقي"، مضيفا لتوقعاته عن الرئيس: "قد يغادر ولكن قد يتم استبداله بشخص موال له، أنا قلق بشأن ذلك".وتواجه سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، حيث سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 54.6% في يونيو ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70%، مما زاد الضغط على السكان الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما يلقي الكثيرون باللوم على الرئيس غوتابايا راجاباكسا في هذا التراجع.

https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-سريلانكا-غوتابايا-راجاباكسا-يقدم-استقالته-من-منصبه-في-13-يوليو-نتيجة-تصاعد-الاحتجاجات-1064913992.html

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