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سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط
سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط بعد أن أقلعت من متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" بسبب سوء الأحوال الجوية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:43+0000
2022-07-10T13:43+0000
العالم
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وفقا لبيان البحرية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، 8 يوليو.وأضاف البيان: "مقاتلة من طراز "إف-18" مخصصة لحاملة الطائرات "وينج 1" حلقت فوق حاملة الطائرات هاري ترومان ثم سقطت بسبب الطقس العاصف الذي ضرب البحر المتوسط فجأة".وأكد البيان أن حالة الطيار ليست خطيرة، حيث تم إنقاذه، كما تم رفع الطائرة، وهي الآن "على استعداد تام لمواصلة المهمة"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.
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العالم

سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط

13:43 GMT 10.07.2022
© Sputnikإف أيه-18إف سوبر هورنت"
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط بعد أن أقلعت من متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفقا لبيان البحرية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، 8 يوليو.
وأضاف البيان: "مقاتلة من طراز "إف-18" مخصصة لحاملة الطائرات "وينج 1" حلقت فوق حاملة الطائرات هاري ترومان ثم سقطت بسبب الطقس العاصف الذي ضرب البحر المتوسط فجأة".
وأكد البيان أن حالة الطيار ليست خطيرة، حيث تم إنقاذه، كما تم رفع الطائرة، وهي الآن "على استعداد تام لمواصلة المهمة"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.
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