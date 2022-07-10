https://arabic.sputniknews.com/20220710/سقوط-مقاتلة-إف-18-في-البحر-الأبيض-المتوسط--1064926995.html
سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط
سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط بعد أن أقلعت من متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" بسبب سوء الأحوال الجوية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:43+0000
2022-07-10T13:43+0000
2022-07-10T13:43+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/01/1014260146_0:87:1001:650_1920x0_80_0_0_0ee7eab26377e4575a9299427fab4d56.jpg
وفقا لبيان البحرية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، 8 يوليو.وأضاف البيان: "مقاتلة من طراز "إف-18" مخصصة لحاملة الطائرات "وينج 1" حلقت فوق حاملة الطائرات هاري ترومان ثم سقطت بسبب الطقس العاصف الذي ضرب البحر المتوسط فجأة".وأكد البيان أن حالة الطيار ليست خطيرة، حيث تم إنقاذه، كما تم رفع الطائرة، وهي الآن "على استعداد تام لمواصلة المهمة"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/المبعوث-الأمريكي-يقدم-لإسرائيل-اقتراح-لبنان-لحل-النزاع-البحري-1064195882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/01/1014260146_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_1408b206587f165892f2bf6a1387b243.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط
تابعنا عبر
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط مقاتلة "إف-18" في البحر الأبيض المتوسط بعد أن أقلعت من متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفقا لبيان البحرية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، 8 يوليو.
وأضاف البيان: "مقاتلة من طراز "إف-18" مخصصة لحاملة الطائرات "وينج 1" حلقت فوق حاملة الطائرات هاري ترومان ثم سقطت بسبب الطقس العاصف الذي ضرب البحر المتوسط فجأة".
وأكد البيان أن حالة الطيار ليست خطيرة، حيث تم إنقاذه، كما تم رفع الطائرة، وهي الآن "على استعداد تام لمواصلة المهمة"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.