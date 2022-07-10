https://arabic.sputniknews.com/20220710/سلطان-عمان-يعزي-الملك-سلمان-في-وفاة-الأمير-تركي-بن-سعود-1064927712.html
سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن سعود
سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن سعود
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رسالة عزاء غلى امللك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:59+0000
2022-07-10T13:59+0000
2022-07-10T13:59+0000
أخبار عمان
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة أكدت على مواساة السلطان بن طارق في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.أعرب بن طارق في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-تركي-آل-سعود-1064914484.html
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أخبار عمان, أخبار السعودية اليوم
سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن سعود
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بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رسالة عزاء غلى امللك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية
، فإن الرسالة أكدت على مواساة السلطان بن طارق في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
أعرب بن طارق في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.