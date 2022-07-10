عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/سلطان-عمان-يعزي-الملك-سلمان-في-وفاة-الأمير-تركي-بن-سعود-1064927712.html
سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن سعود
سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن سعود
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رسالة عزاء غلى امللك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:59+0000
2022-07-10T13:59+0000
أخبار عمان
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758198_0:0:3471:1953_1920x0_80_0_0_fbf68ca2546555d9fb1e201b38ca7460.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة أكدت على مواساة السلطان بن طارق في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.أعرب بن طارق في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-تركي-آل-سعود-1064914484.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758198_740:0:3471:2048_1920x0_80_0_0_c3f0828613e2512a1609d5beeb05157f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار عمان, أخبار السعودية اليوم

سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن سعود

13:59 GMT 10.07.2022
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Oman TV
تابعنا عبرTelegram
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رسالة عزاء غلى امللك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة أكدت على مواساة السلطان بن طارق في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
أمس, 19:24 GMT
أعرب بن طارق في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала