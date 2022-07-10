عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/سيمنز-الألمانية-نعمل-على-إعادة-تشغيل-التوربينات-بأسرع-وقت-ممكن-1064934333.html
سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل التوربينات بأسرع وقت ممكن
سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل التوربينات بأسرع وقت ممكن
قالت شركة "سيمنز" الألمانية، مساء اليوم الأحد، إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها، إلى ألمانيا، "خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T19:34+0000
2022-07-10T19:34+0000
روسيا
أخبار كندا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049023922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_1e98fbb69b2c318e99937d32ba3ee874.jpg
وأوضحت "سيمنز"، في بيان لها، أنها تهدف إلى إرسال التوربين في أقرب وقت ممكن، قائلة: "يعمل خبراؤنا بشكل مكثف حالياً على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".وأكدت أن "القرار يشمل إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانوناً، وأن الهدف هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن".وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، شكر الحكومة الكندية على قرار تسليمها توربينا من أجل إعادته إلى خط "التيار الشمالي 1"، حيث سيدعم تدفق الغاز إلى أوروبا.وبحسب موقع "نيوز إن جيرماني"، كانت الحكومة الكندية في أوتاوا قد صرحت سابقًا بأنها "ستستثني العقوبات المفروضة على روسيا وترسل التوربينات التي يتم صيانتها في كندا إلى ألمانيا".وكان موقع "theglobeandmail" الكندي، قد أشار سابقا إلى أن "أوتاوا قد أذعنت للضغوط الألمانية وستعيد توربين غاز روسي إلى ألمانيا تعتبره موسكو حاسما لتدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-كندا-وألمانيا-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-إلى-روسيا-1064892349.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049023922_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8ebc6615eb519f50f41d79941c0cac5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار كندا, أخبار ألمانيا

سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل التوربينات بأسرع وقت ممكن

19:34 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva / الذهاب إلى بنك الصورخط الغاز "التيار الشمالي 2"
خط الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت شركة "سيمنز" الألمانية، مساء اليوم الأحد، إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها، إلى ألمانيا، "خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله".
وأوضحت "سيمنز"، في بيان لها، أنها تهدف إلى إرسال التوربين في أقرب وقت ممكن، قائلة: "يعمل خبراؤنا بشكل مكثف حالياً على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".
سفينة Pioneering Spirit قبل بدء تركيب خط أنابيب غاز لمشروع التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
صحيفة: كندا وألمانيا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توربينات "نورد ستريم" إلى روسيا
أمس, 02:14 GMT
وأكدت أن "القرار يشمل إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانوناً، وأن الهدف هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن".
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، شكر الحكومة الكندية على قرار تسليمها توربينا من أجل إعادته إلى خط "التيار الشمالي 1"، حيث سيدعم تدفق الغاز إلى أوروبا.
وبحسب موقع "نيوز إن جيرماني"، كانت الحكومة الكندية في أوتاوا قد صرحت سابقًا بأنها "ستستثني العقوبات المفروضة على روسيا وترسل التوربينات التي يتم صيانتها في كندا إلى ألمانيا".
وكان موقع "theglobeandmail" الكندي، قد أشار سابقا إلى أن "أوتاوا قد أذعنت للضغوط الألمانية وستعيد توربين غاز روسي إلى ألمانيا تعتبره موسكو حاسما لتدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала