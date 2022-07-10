https://arabic.sputniknews.com/20220710/سيمنز-الألمانية-نعمل-على-إعادة-تشغيل-التوربينات-بأسرع-وقت-ممكن-1064934333.html

سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل التوربينات بأسرع وقت ممكن

سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل التوربينات بأسرع وقت ممكن

قالت شركة "سيمنز" الألمانية، مساء اليوم الأحد، إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها، إلى ألمانيا، "خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T19:34+0000

2022-07-10T19:34+0000

2022-07-10T19:34+0000

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وأوضحت "سيمنز"، في بيان لها، أنها تهدف إلى إرسال التوربين في أقرب وقت ممكن، قائلة: "يعمل خبراؤنا بشكل مكثف حالياً على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".وأكدت أن "القرار يشمل إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانوناً، وأن الهدف هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن".وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، شكر الحكومة الكندية على قرار تسليمها توربينا من أجل إعادته إلى خط "التيار الشمالي 1"، حيث سيدعم تدفق الغاز إلى أوروبا.وبحسب موقع "نيوز إن جيرماني"، كانت الحكومة الكندية في أوتاوا قد صرحت سابقًا بأنها "ستستثني العقوبات المفروضة على روسيا وترسل التوربينات التي يتم صيانتها في كندا إلى ألمانيا".وكان موقع "theglobeandmail" الكندي، قد أشار سابقا إلى أن "أوتاوا قد أذعنت للضغوط الألمانية وستعيد توربين غاز روسي إلى ألمانيا تعتبره موسكو حاسما لتدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا".

https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-كندا-وألمانيا-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-إلى-روسيا-1064892349.html

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