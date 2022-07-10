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https://arabic.sputniknews.com/20220710/شولتز-نحن-قلقون-بشأن-سلامة-إمدادات-الطاقة-لدينا-وربما-يستمر-ذلك-لسنوات-1064924343.html
شولتز: نحن قلقون بشأن سلامة إمدادات الطاقة لدينا وربما يستمر ذلك لسنوات
شولتز: نحن قلقون بشأن سلامة إمدادات الطاقة لدينا وربما يستمر ذلك لسنوات
قال المستشار أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن مسألة تزويد ألمانيا بموارد الطاقة ستبقى على جدول أعمال الحكومة لفترة طويلة. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:46+0000
2022-07-10T11:46+0000
العالم
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أوضح شولتز أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير استثنائية لفصل الشتاء المقبل، ووفقا له، فإن السلطات تحاول التحضير للأكبر عجز محتمل.وأضاف: "اليوم نحن قلقون بشأن سلامة إمدادات الطاقة لدينا. وهذا سيستمر خلال الأسابيع والأشهر وحتى السنوات المقبلة".كما أكد أنه على المدى الطويل، يجب على ألمانيا أن تسعى جاهدة للتخلي تماما عن استيراد النفط والفحم والغاز والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.يذكر أن بعض المدن الألمانية تخطط لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل.وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. وقد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج".وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الألمان-يواجهون-موجة-هائلة-من-ارتفاع-أسعار-الطاقة-ومؤسسات-تتحدث-عن-سحب-المخزون-1064911513.html
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العالم

شولتز: نحن قلقون بشأن سلامة إمدادات الطاقة لدينا وربما يستمر ذلك لسنوات

11:46 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المستشار أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن مسألة تزويد ألمانيا بموارد الطاقة ستبقى على جدول أعمال الحكومة لفترة طويلة.
أوضح شولتز أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير استثنائية لفصل الشتاء المقبل، ووفقا له، فإن السلطات تحاول التحضير للأكبر عجز محتمل.
وأضاف: "اليوم نحن قلقون بشأن سلامة إمدادات الطاقة لدينا. وهذا سيستمر خلال الأسابيع والأشهر وحتى السنوات المقبلة".
كما أكد أنه على المدى الطويل، يجب على ألمانيا أن تسعى جاهدة للتخلي تماما عن استيراد النفط والفحم والغاز والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
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أمس, 17:26 GMT
يذكر أن بعض المدن الألمانية تخطط لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل.
وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. وقد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج".
وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.
وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.
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