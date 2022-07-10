https://arabic.sputniknews.com/20220710/فضل-شاكر-يثير-قلق-جمهوره-بـرسالة-استغاثة-ويكشف-تفاصيل-احتجازه-في-مخيم-عين-الحلوة-1064930262.html
فضل شاكر يثير قلق جمهوره بـ"رسالة استغاثة" ويكشف تفاصيل احتجازه في مخيم عين الحلوة
فضل شاكر يثير قلق جمهوره بـ"رسالة استغاثة" ويكشف تفاصيل احتجازه في مخيم عين الحلوة
نشر الفنان اللبناني فضل شاكر، استغاثة بعد احتجازه لفترة طويلة بمخيم عين الحلوة، مما تفاعل عدد كبير من الجمهور العربي، وتصدر اسمه مؤشرات البحث علي محرك غوغل. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T16:02+0000
2022-07-10T16:02+0000
2022-07-10T16:02+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103378/12/1033781205_0:479:3644:2529_1920x0_80_0_0_572713014e83d9690472b8c8490c8aa6.jpg
وقال فضل شاكر، "بكرا بصيرو ١٨ عيداً وأنا محجوز بمخيم عين الحلوى وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقة وأتحدى الدولة إذا كان علي أي دليل".وتوسل الفنان اللبناني، عبر التدوينة التي نشرها عبر صفحته على تويتر، أن "يستجيب دعاؤه على كل من ظلمه خلال السنوات الماضية".وكان فضل شاكر، طرح ألبوم غنائي كامل له، في فبراير/ شباط الماضي، يعود به بعد سنوات من قرار تراجعه عن الاعتزال.الألبوم الجديد حمل اسم "بجامل ناس"، وهو من إنتاج وتوزيع "روتانا"، التي طرحت ملصقه الدعائي استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وفقا لمجلة "الجرس" اللبنانية.وظل فضل شاكر خلال السنوات الماضية يكتفي بطرح أغنيات منفردة لجمهوره، دون أن يطرح ألبوم غنائي رسميا، ومنها "غيب" و"بتوحشيني"، فضلا عن إعادته تقديم أغنية الأطفال "ذهب الليل" للفنان المصري الراحل، محمد فوزي.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103378/12/1033781205_0:0:3488:2616_1920x0_80_0_0_20e99f99ffc4bcd762ed047d87742bd0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
فضل شاكر يثير قلق جمهوره بـ"رسالة استغاثة" ويكشف تفاصيل احتجازه في مخيم عين الحلوة
تابعنا عبر
نشر الفنان اللبناني فضل شاكر، استغاثة بعد احتجازه لفترة طويلة بمخيم عين الحلوة، مما تفاعل عدد كبير من الجمهور العربي، وتصدر اسمه مؤشرات البحث علي محرك غوغل.
وقال فضل شاكر، "بكرا بصيرو ١٨ عيداً وأنا محجوز بمخيم عين الحلوى وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقة وأتحدى الدولة إذا كان علي أي دليل".
وتوسل الفنان اللبناني، عبر التدوينة التي نشرها عبر صفحته على تويتر، أن "يستجيب دعاؤه على كل من ظلمه خلال السنوات الماضية".
وكان فضل شاكر، طرح ألبوم غنائي كامل له، في فبراير/ شباط الماضي، يعود به بعد سنوات من قرار تراجعه عن الاعتزال
.
الألبوم الجديد حمل اسم "بجامل ناس"، وهو من إنتاج وتوزيع "روتانا"، التي طرحت ملصقه الدعائي استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وفقا لمجلة "الجرس"
اللبنانية.
وظل فضل شاكر خلال السنوات الماضية يكتفي بطرح أغنيات منفردة لجمهوره، دون أن يطرح ألبوم غنائي رسميا، ومنها "غيب" و"بتوحشيني"، فضلا عن إعادته تقديم أغنية الأطفال "ذهب الليل"
للفنان المصري الراحل، محمد فوزي.