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فوائد الأطعمة المملحة في حالات انخفاض ضغط الدم
فوائد الأطعمة المملحة في حالات انخفاض ضغط الدم
تقول طبيبة القلب، أولغا بوكيريا، إن تناول منتج غني بالملح يمكن أن يساعد على الشعور بتحسن مع انخفاض ضغط الدم. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:05+0000
2022-07-10T11:05+0000
العالم
الصحة
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ويعد انخفاض ضغط الدم أحد مشاكل الصيف الشائعة، وذلك بسبب تمدد الأوعية الدموية بسبب تأثير الحرارة، وكذلك شرب كميات كبيرة من الماء، الذي يطرد المعادن اللازمة لتنظيم ضغط الدم.ويدرك الكثير من الناس أنه مع الضغط "المنخفض"، يمكن للشاي أو القهوة القوية أن تساعد في استعادة الضغط الطبيعي. ولكن ليس فقط المشروبات المنشطة يمكن أن تصبح "دواء" في حالة انخفاض ضغط الدم، وفقا لموقع "medikforum".وفي مقابلة مع البروفيسورة بوكيريا، تم تقديم تفسير مفاده أن الشخص الذي عانى من الغثيان بسبب انخفاض الضغط يمكن أن تساعده الأطعمة المالحة على وجه الخصوص، حيث يمكن إعطاؤه قطعة من السمك المملح على سبيل المثال.وأضافت: "إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم، يجب أن تكون الأطعمة المالحة في ثلاجته أو في متناول اليد".في الوقت ذاته، أكدت بوكيريا أنه في حالة حدوث نوبة غير متوقعة لانخفاض ضغط الدم، يجب على المصاب استدعاء سيارة إسعاف إذا تدهورت صحته بشكل حاد، وحدث دوار وغثيان وضعف شديد وتعرق.وشددت الطبيبة: "إذا انخفض الضغط بشكل حاد، قد يكون علامة على نزيف داخلي ونوبة قلبية وحالات خطيرة أخرى".
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العالم, الصحة

فوائد الأطعمة المملحة في حالات انخفاض ضغط الدم

11:05 GMT 10.07.2022
© Fotolia / Sommai ملح
ملح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Fotolia / Sommai
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تقول طبيبة القلب، أولغا بوكيريا، إن تناول منتج غني بالملح يمكن أن يساعد على الشعور بتحسن مع انخفاض ضغط الدم.
ويعد انخفاض ضغط الدم أحد مشاكل الصيف الشائعة، وذلك بسبب تمدد الأوعية الدموية بسبب تأثير الحرارة، وكذلك شرب كميات كبيرة من الماء، الذي يطرد المعادن اللازمة لتنظيم ضغط الدم.
ويدرك الكثير من الناس أنه مع الضغط "المنخفض"، يمكن للشاي أو القهوة القوية أن تساعد في استعادة الضغط الطبيعي. ولكن ليس فقط المشروبات المنشطة يمكن أن تصبح "دواء" في حالة انخفاض ضغط الدم، وفقا لموقع "medikforum".
وفي مقابلة مع البروفيسورة بوكيريا، تم تقديم تفسير مفاده أن الشخص الذي عانى من الغثيان بسبب انخفاض الضغط يمكن أن تساعده الأطعمة المالحة على وجه الخصوص، حيث يمكن إعطاؤه قطعة من السمك المملح على سبيل المثال.
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وأضافت: "إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم، يجب أن تكون الأطعمة المالحة في ثلاجته أو في متناول اليد".
في الوقت ذاته، أكدت بوكيريا أنه في حالة حدوث نوبة غير متوقعة لانخفاض ضغط الدم، يجب على المصاب استدعاء سيارة إسعاف إذا تدهورت صحته بشكل حاد، وحدث دوار وغثيان وضعف شديد وتعرق.
وشددت الطبيبة: "إذا انخفض الضغط بشكل حاد، قد يكون علامة على نزيف داخلي ونوبة قلبية وحالات خطيرة أخرى".
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