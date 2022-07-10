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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220710/فولودين-هدف-الغرب-من-الصراع-على-أراضي-أوكرانيا-هو-إضعاف-روسيا-1064925331.html
فولودين: هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا
فولودين: هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا
قال رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T12:23+0000
2022-07-10T12:23+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال فولودين: "بالنسبة للصراع على أراضي أوكرانيا، من الواضح أن هدفه هو إضعاف روسيا".كما لاحظ فولودين، "عندما كان الاقتصاد الأول في العالم يفقد مكانته، كانت هناك دائما صراعات، أنت وأنا نعلم أنه بعد نتائج الحرب العالمية الثانية، كان هناك إعادة توزيع للمناصب القيادية الغربية، وانتقلت من إنكلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الواضح أن هذا كان مرتبطا أيضا بالحرب التي كانت تجري وقتها".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وأخرى-من-طراو-ميغ-29--1064921716.html
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-مدافع-هاوتزر-الأمريكية--1064899843.html
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روسيا

فولودين: هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا

12:23 GMT 10.07.2022
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Photo / مجلس الدوما
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قال رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا.
وقال فولودين: "بالنسبة للصراع على أراضي أوكرانيا، من الواضح أن هدفه هو إضعاف روسيا".
كما لاحظ فولودين، "عندما كان الاقتصاد الأول في العالم يفقد مكانته، كانت هناك دائما صراعات، أنت وأنا نعلم أنه بعد نتائج الحرب العالمية الثانية، كان هناك إعادة توزيع للمناصب القيادية الغربية، وانتقلت من إنكلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الواضح أن هذا كان مرتبطا أيضا بالحرب التي كانت تجري وقتها".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"
10:05 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
أمس, 09:05 GMT
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