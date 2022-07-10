https://arabic.sputniknews.com/20220710/فيديو-يوثق-تدمير-شاحنة-عسكرية-بقذيقة-دبابة-روسية-1064921618.html
فيديو يوثق تدمير شاحنة عسكرية بقذيقة دبابة روسية
فيديو يوثق تدمير شاحنة عسكرية بقذيقة دبابة روسية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعملية تدمير شاحنة مدنية كانت تستخدم كآلية عسكرية من قبل القوات المتطرفة الأوكرانية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:10+0000
2022-07-10T10:10+0000
2022-07-10T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر مقطع فيديو، مصور من طائرة مسيرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، دبابة عسكرية روسية استهدفت بقذيفة صاروخية مباشرة شاحنة مدنية تستخدم لغايات عسكرية.وتقوم القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة باستخدام السيارات والشاحنات المدنية، وذلك بسبب نقص في المركبات والمدرعات العسكرية.وتعمل القوات الأوكرانية على تحويل الشاحنات إلى مركبات عسكرية من خلال تزويدها برشاش ثقيل وأحيانًا بمدافع رشاشة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
فيديو يوثق تدمير شاحنة عسكرية بقذيقة دبابة روسية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعملية تدمير شاحنة مدنية كانت تستخدم كآلية عسكرية من قبل القوات المتطرفة الأوكرانية.
وأظهر مقطع فيديو، مصور من طائرة مسيرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، دبابة عسكرية روسية استهدفت بقذيفة صاروخية مباشرة شاحنة مدنية تستخدم لغايات عسكرية.
وتقوم القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة باستخدام السيارات والشاحنات المدنية، وذلك بسبب نقص في المركبات والمدرعات العسكرية.
وتعمل القوات الأوكرانية على تحويل الشاحنات إلى مركبات عسكرية من خلال تزويدها برشاش ثقيل وأحيانًا بمدافع رشاشة.