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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220710/فيديو-يوثق-تدمير-شاحنة-عسكرية-بقذيقة-دبابة-روسية-1064921618.html
فيديو يوثق تدمير شاحنة عسكرية بقذيقة دبابة روسية
فيديو يوثق تدمير شاحنة عسكرية بقذيقة دبابة روسية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعملية تدمير شاحنة مدنية كانت تستخدم كآلية عسكرية من قبل القوات المتطرفة الأوكرانية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:10+0000
2022-07-10T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر مقطع فيديو، مصور من طائرة مسيرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، دبابة عسكرية روسية استهدفت بقذيفة صاروخية مباشرة شاحنة مدنية تستخدم لغايات عسكرية.وتقوم القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة باستخدام السيارات والشاحنات المدنية، وذلك بسبب نقص في المركبات والمدرعات العسكرية.وتعمل القوات الأوكرانية على تحويل الشاحنات إلى مركبات عسكرية من خلال تزويدها برشاش ثقيل وأحيانًا بمدافع رشاشة.
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روسيا

فيديو يوثق تدمير شاحنة عسكرية بقذيقة دبابة روسية

10:10 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعملية تدمير شاحنة مدنية كانت تستخدم كآلية عسكرية من قبل القوات المتطرفة الأوكرانية.
وأظهر مقطع فيديو، مصور من طائرة مسيرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، دبابة عسكرية روسية استهدفت بقذيفة صاروخية مباشرة شاحنة مدنية تستخدم لغايات عسكرية.
وتقوم القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة باستخدام السيارات والشاحنات المدنية، وذلك بسبب نقص في المركبات والمدرعات العسكرية.
وتعمل القوات الأوكرانية على تحويل الشاحنات إلى مركبات عسكرية من خلال تزويدها برشاش ثقيل وأحيانًا بمدافع رشاشة.
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Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:54 GMT
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