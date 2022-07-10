https://arabic.sputniknews.com/20220710/قطار-فولغا-الروسي-المدرع-يشارك-بنشاط-في-العمليات-العسكرية-فيديو-1064923886.html

قطار "فولغا" الروسي المدرع يشارك بنشاط في العمليات العسكرية... فيديو

قطار "فولغا" الروسي المدرع يشارك بنشاط في العمليات العسكرية... فيديو

تستخدم روسيا قطار "فولغا" المدرع في نقل التعزيزات والدعم الهندسي العسكري الروسي إلى جبهات القتال. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T11:23+0000

2022-07-10T11:23+0000

2022-07-10T11:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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الغرض الرئيسي من هذا القطار الخاص هو ترميم خطوط السكك الحديدية التي تتعمد القوات الأوكرانية تدميرها، بالإضافة لإزالة الألغام والاستطلاع الهندسي.ويحتوي القطار المكون من عربتين حتى على مدفع مضاد للطائرات. وتحميه ألواح فولاذية يتراوح سمكها بين 10 و20 مليمترا، وأكياس رمل.وقال ألكسندر، رئيس قطار "فولغا"، لقناة "زفيزدا"، إن ركاب قطار "فولغا" مهندسون عسكريون تخصُّصهم ترميم وإصلاح السكك الحديد. ويسير القطار حاليا على السكة التي تعمدت القوات الأوكرانية تخريبها. وتم إصلاح الدمار الذي أصابها لتعاود القطارات السير عليها. وتحمل القطارات حاليا ما تحتاجه القوات المقاتلة.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرًا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعاً عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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روسيا