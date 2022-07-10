https://arabic.sputniknews.com/20220710/قوات-دونيتسك-تدمر-بمساعدة-الجيش-الروسي-منصتي-إطلاق-صواريخ-أوكرانية-1064921491.html
قوات دونيتسك تدمر بمساعدة الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ أوكرانية
قوات دونيتسك تدمر بمساعدة الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ أوكرانية
أكدت سلطات دونيتسك أنه خلال اليوم الماضي، دمر جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بدعم من الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ من طراز "غراد"، وطائرتين دون طيار من طراز... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:05+0000
2022-07-10T10:05+0000
2022-07-10T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقمعت قوات دونيتسك أيضًا ثلاث نقاط إطلاق نار للقوات الأوكرانية، بحسب بيان السلطات.وجاء في البيان: "دمرت العمليات المشتركة بين الأفراد العسكريين لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية أسلحة العدو والمعدات العسكرية التالية: منصتين لإطلاق صواريخ من طراز غراد ، وطائرتين دون طيار من طراز "UAV" و"Furiya"، ومركبتين مصفحتين. في مناطق أفدييفكا ونوفغورودسكوي وديليفكا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
قوات دونيتسك تدمر بمساعدة الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ أوكرانية
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أكدت سلطات دونيتسك أنه خلال اليوم الماضي، دمر جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بدعم من الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ من طراز "غراد"، وطائرتين دون طيار من طراز "UAV" و"Furiya".
وقمعت قوات دونيتسك أيضًا ثلاث نقاط إطلاق نار للقوات الأوكرانية، بحسب بيان السلطات.
وجاء في البيان: "دمرت العمليات المشتركة بين الأفراد العسكريين لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية أسلحة العدو والمعدات العسكرية التالية: منصتين لإطلاق صواريخ من طراز غراد ، وطائرتين دون طيار من طراز "UAV" و"Furiya"، ومركبتين مصفحتين. في مناطق أفدييفكا ونوفغورودسكوي وديليفكا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.