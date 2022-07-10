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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/قوات-دونيتسك-تدمر-بمساعدة-الجيش-الروسي-منصتي-إطلاق-صواريخ-أوكرانية-1064921491.html
قوات دونيتسك تدمر بمساعدة الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ أوكرانية
قوات دونيتسك تدمر بمساعدة الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ أوكرانية
أكدت سلطات دونيتسك أنه خلال اليوم الماضي، دمر جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بدعم من الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ من طراز "غراد"، وطائرتين دون طيار من طراز... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:05+0000
2022-07-10T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقمعت قوات دونيتسك أيضًا ثلاث نقاط إطلاق نار للقوات الأوكرانية، بحسب بيان السلطات.وجاء في البيان: "دمرت العمليات المشتركة بين الأفراد العسكريين لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية أسلحة العدو والمعدات العسكرية التالية: منصتين لإطلاق صواريخ من طراز غراد ، وطائرتين دون طيار من طراز "UAV" و"Furiya"، ومركبتين مصفحتين. في مناطق أفدييفكا ونوفغورودسكوي وديليفكا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-11-بقصف-أوكراني-على-دونيتسك-1064916635.html
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-مدافع-هاوتزر-الأمريكية--1064899843.html
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قوات دونيتسك تدمر بمساعدة الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ أوكرانية

10:05 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع "آزوفستال"
عناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أكدت سلطات دونيتسك أنه خلال اليوم الماضي، دمر جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بدعم من الجيش الروسي منصتي إطلاق صواريخ من طراز "غراد"، وطائرتين دون طيار من طراز "UAV" و"Furiya".
وقمعت قوات دونيتسك أيضًا ثلاث نقاط إطلاق نار للقوات الأوكرانية، بحسب بيان السلطات.
وجاء في البيان: "دمرت العمليات المشتركة بين الأفراد العسكريين لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية أسلحة العدو والمعدات العسكرية التالية: منصتين لإطلاق صواريخ من طراز غراد ، وطائرتين دون طيار من طراز "UAV" و"Furiya"، ومركبتين مصفحتين. في مناطق أفدييفكا ونوفغورودسكوي وديليفكا".
المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
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مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 بقصف أوكراني على دونيتسك
00:41 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
أمس, 09:05 GMT
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Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:54 GMT
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