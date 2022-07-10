عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/كوريا-الجنوبية-تعلن-استعدادها-الشامل-إثر-إطلاق-جارتها-الشمالية-قذائف-مدفعية-جديدة-1064925850.html
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت نيرانها المدفعية، اليوم الأحد، على الأرجح من قاذفات صواريخ متعددة. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T12:37+0000
2022-07-10T12:37+0000
العالم
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/66/1037446654_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_e75091d047d303d25dd2275f00a6f448.jpg
وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين، إنها رصدت "مسارات" يعتقد أنها طلقات مدفعية، ولم تذكر تفاصيل إضافية مثل العدد الدقيق للطلقات التي تم إطلاقها وأصل إطلاقها، في حين كشف الجيش الكوري الجنوبي عن مسارين إجمالا، وفقا لمصدر مطلع.وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدى جيشنا، تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب وتحافظان على وضع استعداد شامل"، بحسب وكالة "يونهاب" المحلية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا طلقات من قاذفات صواريخ متعددة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد أسبوع من إطلاقها ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.وجاء الإطلاق الأخير وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ ما سيكون تجربتها النووية السابعة أو أعمالا استفزازية أخرى.وجاء ذلك أيضا بعد وصول ست مقاتلات أمريكية من طراز "F-35A" للتهرب من الرادار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لإجراء تدريبات للحلفاء، في أول انتشار علني لطائرات الشبح الأمريكية هنا منذ أواخر عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الحكومة-الفرنسية-تأميم-شركة-الطاقة-الفرنسية-لن-يؤثر-على-تكلفة-الكهرباء-للمواطنين-1064925469.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/66/1037446654_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_742790a9d3368da1405dd9390273be7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة

12:37 GMT 10.07.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
تابعنا عبرTelegram
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت نيرانها المدفعية، اليوم الأحد، على الأرجح من قاذفات صواريخ متعددة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين، إنها رصدت "مسارات" يعتقد أنها طلقات مدفعية، ولم تذكر تفاصيل إضافية مثل العدد الدقيق للطلقات التي تم إطلاقها وأصل إطلاقها، في حين كشف الجيش الكوري الجنوبي عن مسارين إجمالا، وفقا لمصدر مطلع.
وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدى جيشنا، تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب وتحافظان على وضع استعداد شامل"، بحسب وكالة "يونهاب" المحلية.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا طلقات من قاذفات صواريخ متعددة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد أسبوع من إطلاقها ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
الحكومة الفرنسية: تأميم شركة الطاقة الفرنسية لن يؤثر على تكلفة الكهرباء للمواطنين
12:28 GMT
وجاء الإطلاق الأخير وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ ما سيكون تجربتها النووية السابعة أو أعمالا استفزازية أخرى.
وجاء ذلك أيضا بعد وصول ست مقاتلات أمريكية من طراز "F-35A" للتهرب من الرادار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لإجراء تدريبات للحلفاء، في أول انتشار علني لطائرات الشبح الأمريكية هنا منذ أواخر عام 2017.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала