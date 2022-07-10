https://arabic.sputniknews.com/20220710/كوريا-الجنوبية-تعلن-استعدادها-الشامل-إثر-إطلاق-جارتها-الشمالية-قذائف-مدفعية-جديدة-1064925850.html
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت نيرانها المدفعية، اليوم الأحد، على الأرجح من قاذفات صواريخ متعددة. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T12:37+0000
2022-07-10T12:37+0000
2022-07-10T12:37+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين، إنها رصدت "مسارات" يعتقد أنها طلقات مدفعية، ولم تذكر تفاصيل إضافية مثل العدد الدقيق للطلقات التي تم إطلاقها وأصل إطلاقها، في حين كشف الجيش الكوري الجنوبي عن مسارين إجمالا، وفقا لمصدر مطلع.وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدى جيشنا، تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب وتحافظان على وضع استعداد شامل"، بحسب وكالة "يونهاب" المحلية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا طلقات من قاذفات صواريخ متعددة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد أسبوع من إطلاقها ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.وجاء الإطلاق الأخير وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ ما سيكون تجربتها النووية السابعة أو أعمالا استفزازية أخرى.وجاء ذلك أيضا بعد وصول ست مقاتلات أمريكية من طراز "F-35A" للتهرب من الرادار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لإجراء تدريبات للحلفاء، في أول انتشار علني لطائرات الشبح الأمريكية هنا منذ أواخر عام 2017.
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة
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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت نيرانها المدفعية، اليوم الأحد، على الأرجح من قاذفات صواريخ متعددة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين، إنها رصدت "مسارات" يعتقد أنها طلقات مدفعية، ولم تذكر تفاصيل إضافية مثل العدد الدقيق للطلقات التي تم إطلاقها وأصل إطلاقها، في حين كشف الجيش الكوري الجنوبي عن مسارين إجمالا، وفقا لمصدر مطلع.
وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدى جيشنا، تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب وتحافظان على وضع استعداد شامل"، بحسب وكالة "يونهاب
" المحلية.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا طلقات من قاذفات صواريخ متعددة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد أسبوع من إطلاقها ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.
وجاء الإطلاق الأخير وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ ما سيكون تجربتها النووية السابعة أو أعمالا استفزازية أخرى.
وجاء ذلك أيضا بعد وصول ست مقاتلات أمريكية من طراز "F-35A" للتهرب من الرادار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لإجراء تدريبات للحلفاء، في أول انتشار علني لطائرات الشبح الأمريكية هنا منذ أواخر عام 2017.