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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/لوبان-أوكرانيا-مخطئة-إذا-اعتقدت-أن-هناك-حلا-عسكريا-للوضع-1064926469.html
لوبان: أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع
لوبان: أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع
قالت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:08+0000
2022-07-10T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار فرنسا
مارين لوبان
أخبار أوكرانيا
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وقالت السياسية الفرنسة لموقع "بي بي سي": "إذا اعتقدت أوكرانيا أن هناك حلا عسكريا، فأنا متأكدة من أنها مخطئة نحن بحاجة للبحث عن حل دبلوماسي".وبحسب قولها "لا أحد من الخبراء العسكريين يستطيع أن يقول إن أوكرانيا قادرة على الانتصار في العمليات العسكرية ضد روسيا".وأشارت لوبان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ خطوات لإيجاد خيارات لتسوية سلمية للصراع. وفي الوقت نفسه، نددت بنشر جزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وانتقدت لوبان الإجراءات التقييدية المناهضة لروسيا. وقالت إن "العقوبات تضر بالفرنسيين أنفسهم وتجعل روسيا أكثر ثراء".وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم شعبي من قبل مواطنيه بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية لجزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه التسريبات، قائلا إن الأخلاق الدبلوماسية لا تسمح بتسريب التسجيلات.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرًا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعاً عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/هجوم-فرنسي-شعبي-على-ماكرون-لتسريبه-محادثات-مع-بوتين-1064794255.html
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أخبار فرنسا , مارين لوبان, أخبار أوكرانيا

لوبان: أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع

13:08 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevزيارة المرشحة الفرنسية ماري لوبان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
زيارة المرشحة الفرنسية ماري لوبان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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قالت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع.
وقالت السياسية الفرنسة لموقع "بي بي سي": "إذا اعتقدت أوكرانيا أن هناك حلا عسكريا، فأنا متأكدة من أنها مخطئة نحن بحاجة للبحث عن حل دبلوماسي".
وبحسب قولها "لا أحد من الخبراء العسكريين يستطيع أن يقول إن أوكرانيا قادرة على الانتصار في العمليات العسكرية ضد روسيا".
وأشارت لوبان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ خطوات لإيجاد خيارات لتسوية سلمية للصراع. وفي الوقت نفسه، نددت بنشر جزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وانتقدت لوبان الإجراءات التقييدية المناهضة لروسيا. وقالت إن "العقوبات تضر بالفرنسيين أنفسهم وتجعل روسيا أكثر ثراء".
وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم شعبي من قبل مواطنيه بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية لجزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه التسريبات، قائلا إن الأخلاق الدبلوماسية لا تسمح بتسريب التسجيلات.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.
وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرًا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعاً عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
هجوم فرنسي شعبي على ماكرون لتسريبه محادثات مع بوتين
7 يوليو, 06:39 GMT
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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