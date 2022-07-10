https://arabic.sputniknews.com/20220710/لوبان-أوكرانيا-مخطئة-إذا-اعتقدت-أن-هناك-حلا-عسكريا-للوضع-1064926469.html

لوبان: أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع

لوبان: أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع

قالت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا مخطئة إذا اعتقدت أن هناك حلا عسكريا للوضع. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T13:08+0000

2022-07-10T13:08+0000

2022-07-10T13:08+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار فرنسا

مارين لوبان

أخبار أوكرانيا

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وقالت السياسية الفرنسة لموقع "بي بي سي": "إذا اعتقدت أوكرانيا أن هناك حلا عسكريا، فأنا متأكدة من أنها مخطئة نحن بحاجة للبحث عن حل دبلوماسي".وبحسب قولها "لا أحد من الخبراء العسكريين يستطيع أن يقول إن أوكرانيا قادرة على الانتصار في العمليات العسكرية ضد روسيا".وأشارت لوبان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ خطوات لإيجاد خيارات لتسوية سلمية للصراع. وفي الوقت نفسه، نددت بنشر جزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وانتقدت لوبان الإجراءات التقييدية المناهضة لروسيا. وقالت إن "العقوبات تضر بالفرنسيين أنفسهم وتجعل روسيا أكثر ثراء".وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم شعبي من قبل مواطنيه بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية لجزء من محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه التسريبات، قائلا إن الأخلاق الدبلوماسية لا تسمح بتسريب التسجيلات.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرًا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعاً عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/هجوم-فرنسي-شعبي-على-ماكرون-لتسريبه-محادثات-مع-بوتين-1064794255.html

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