https://arabic.sputniknews.com/20220710/مدن-ألمانية-تبدأ-تشييد-مرافق-عامة-مدفأة-للفقراء-استعدادا-للشتاء-المقبل-1064921175.html

مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل

مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل

تخطط بعض المدن الألمانية لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T09:44+0000

2022-07-10T09:44+0000

2022-07-10T09:44+0000

العالم

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وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. قد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج".وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.

https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-كندا-وألمانيا-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-إلى-روسيا-1064892349.html

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العالم