https://arabic.sputniknews.com/20220710/مدن-ألمانية-تبدأ-تشييد-مرافق-عامة-مدفأة-للفقراء-استعدادا-للشتاء-المقبل-1064921175.html
مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل
مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل
تخطط بعض المدن الألمانية لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:44+0000
2022-07-10T09:44+0000
2022-07-10T09:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_982acf580fc880ea702d92e79073440e.jpg
وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. قد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج".وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-كندا-وألمانيا-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-إلى-روسيا-1064892349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa3150d694df93f11eca3f1e4de16772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل
تابعنا عبر
تخطط بعض المدن الألمانية لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل.
وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. قد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج"
.
وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.
وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.