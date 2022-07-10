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https://arabic.sputniknews.com/20220710/مدن-ألمانية-تبدأ-تشييد-مرافق-عامة-مدفأة-للفقراء-استعدادا-للشتاء-المقبل-1064921175.html
مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل
مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل
تخطط بعض المدن الألمانية لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:44+0000
2022-07-10T09:44+0000
العالم
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وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. قد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج".وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-كندا-وألمانيا-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-إلى-روسيا-1064892349.html
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العالم

مدن ألمانية تبدأ تشييد مرافق عامة مدفأة للفقراء استعدادا للشتاء المقبل

09:44 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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تخطط بعض المدن الألمانية لتنظيم أماكن عامة مدفأة في أوقات البرد، حيث يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة البقاء في المنزل.
وستقوم السلطات في مدينة لودفيغسهافن، من أجل هذا الغرض، بتجهيز مركز رياضي داخلي، والذي تم بناؤه سابقا كمركز للتطعيم. قد تظهر أماكن عامة مماثلة في مدن نيوشتات وفرانكنثال ولانداو، وفقا لتقارير صحيفة "بيلد أم سونتاج".
وأكدت السلطات أن عملية ملء مرافق تخزين الغاز (أوغس) تتم في ألمانيا، ووصلت نسبة الملء إلى 63%.
وفقا لتوقعات جمعية الإسكان الألمانية، ستكون الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان متوقعا سابقا. ستنفق الأسر المكونة من 4 أشخاص 5000 يورو.
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