عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/مصر-تطالب-إسرائيل-بتحقيق-لاستيضاح-مدى-مصداقية-تقارير-متصلة-بوقائع-في-حرب-1967-1064933643.html
مصر تطالب إسرائيل بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية تقارير متصلة بوقائع في حرب 1967
مصر تطالب إسرائيل بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية تقارير متصلة بوقائع في حرب 1967
أعلنت الخارجية المصرية، أنه تم تكليف السفارة المصرية بتل أبيب، بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T19:07+0000
2022-07-10T19:07+0000
العالم العربي
مصر
وزارة الخارجية المصرية
إسرائيل
حرب 1967
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102441/22/1024412298_0:104:3001:1792_1920x0_80_0_0_6f9ae82585f2a997f8cf66c13ee544cb.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صارد عن الخارجية المصرية، إنه "ردا على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".يذكر أن صحيفة "هآرتس" قالت في تقرير لها إن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا حرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وفقا لموقع "euronews".وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.وقال مصدر عسكري لصحيفة "هآرتس" إن المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية تم التستر عليها لعقود خوفاً من إثارة "ضجة إقليمية".
https://arabic.sputniknews.com/20180610/إسرائيل-مصر-العراق-1032991697.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102441/22/1024412298_236:0:2763:1895_1920x0_80_0_0_59b87d757acc1d7dedb0d4d5f6553c64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, وزارة الخارجية المصرية, إسرائيل, حرب 1967

مصر تطالب إسرائيل بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية تقارير متصلة بوقائع في حرب 1967

19:07 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / STRINGER / AFPقوات الجيش المصري في صحراء سيناء، 5 يونيو/ حزيران 1967
قوات الجيش المصري في صحراء سيناء، 5 يونيو/ حزيران 1967 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / STRINGER / AFP
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الخارجية المصرية، أنه تم تكليف السفارة المصرية بتل أبيب، بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقيته، في أعقاب نشر تقارير حول العثور على مقبرة جماعية لجنود مصريين غربي القدس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صارد عن الخارجية المصرية، إنه "ردا على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".
يذكر أن صحيفة "هآرتس" قالت في تقرير لها إن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا حرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وفقا لموقع "euronews".
وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.
الجيش الإسرائيلي خلال حرب 67 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2018
تنشر للمرة الأولى .. معلومات إسرائيلية جديدة حول حرب 1967
10 يونيو 2018, 02:15 GMT
وقال مصدر عسكري لصحيفة "هآرتس" إن المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية تم التستر عليها لعقود خوفاً من إثارة "ضجة إقليمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала