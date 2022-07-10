https://arabic.sputniknews.com/20220710/مصر-تطالب-إسرائيل-بتحقيق-لاستيضاح-مدى-مصداقية-تقارير-متصلة-بوقائع-في-حرب-1967-1064933643.html
مصر تطالب إسرائيل بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية تقارير متصلة بوقائع في حرب 1967
مصر تطالب إسرائيل بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية تقارير متصلة بوقائع في حرب 1967
أعلنت الخارجية المصرية، أنه تم تكليف السفارة المصرية بتل أبيب، بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T19:07+0000
2022-07-10T19:07+0000
2022-07-10T19:07+0000
العالم العربي
مصر
وزارة الخارجية المصرية
إسرائيل
حرب 1967
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صارد عن الخارجية المصرية، إنه "ردا على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".يذكر أن صحيفة "هآرتس" قالت في تقرير لها إن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا حرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وفقا لموقع "euronews".وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.وقال مصدر عسكري لصحيفة "هآرتس" إن المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية تم التستر عليها لعقود خوفاً من إثارة "ضجة إقليمية".
https://arabic.sputniknews.com/20180610/إسرائيل-مصر-العراق-1032991697.html
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العالم العربي, مصر, وزارة الخارجية المصرية, إسرائيل, حرب 1967
مصر تطالب إسرائيل بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية تقارير متصلة بوقائع في حرب 1967
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أعلنت الخارجية المصرية، أنه تم تكليف السفارة المصرية بتل أبيب، بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقيته، في أعقاب نشر تقارير حول العثور على مقبرة جماعية لجنود مصريين غربي القدس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صارد عن الخارجية المصرية
، إنه "ردا على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967
، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية
بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".
يذكر أن صحيفة "هآرتس" قالت في تقرير لها إن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا حرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وفقا لموقع "euronews"
.
وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مصدر عسكري لصحيفة "هآرتس" إن المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية تم التستر عليها لعقود خوفاً من إثارة "ضجة إقليمية".