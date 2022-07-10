https://arabic.sputniknews.com/20220710/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-11-بقصف-أوكراني-على-دونيتسك-1064916635.html

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 بقصف أوكراني على دونيتسك

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 بقصف أوكراني على دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين جراء قصف للقوات... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T00:41+0000

2022-07-10T00:41+0000

2022-07-10T00:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب التمثيلي في بيان عبر قناته في "تليغرام"، أن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين جراء قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية للجمهورية في 9 يوليو 2022 بلغ 13 شخصًا ( قتيلان و11 إصابة).وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.وفي جمهورية دونيتسك، تدور معارك طاحنة بين القوات المشتركة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية، التي تحصنت على طول خط القتال بمساعدة الغرب، وتسعى القوات المشتركة إلى تطويق المناطق، التي تنطلق منها النيران تجاه المدن والبلدات في دونيتسك، ومن ثم تحريرها.جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أكثر من مناسبة أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في دونباس سوف تتحقق بشكل كامل.وبحسب الرئيس بوتين، فإن العملية تهدف إلى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما وتهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

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