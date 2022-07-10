https://arabic.sputniknews.com/20220710/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-11-آخرين-بقصف-أوكراني-على-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1064931642.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن مسلحين أوكرانيين قصفوا منطقة شاختيورسكي في دونيتسك، وقتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 11 آخرين. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T17:31+0000
2022-07-10T17:31+0000
2022-07-10T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وكتب بوشيلين على قناته في تلغرام، اليوم الأحد أنه "هذا الصباح، أطلق مسلحون أوكرانيون النار على منطقة شاختيورسكي، حيث كان نشطاء يونغ ريبابليك في مهمة تطوعية.. ونتيجة لذلك، أصيب 11 شخصًا، ومات 3. ويجري البحث عن 4 أشخاص".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064917808.html
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روسيا, العالم
مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن مسلحين أوكرانيين قصفوا منطقة شاختيورسكي في دونيتسك، وقتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 11 آخرين.
دونيتسك - سبوتنيك. وكتب بوشيلين على قناته في تلغرام، اليوم الأحد أنه "هذا الصباح، أطلق مسلحون أوكرانيون النار على منطقة شاختيورسكي، حيث كان نشطاء يونغ ريبابليك في مهمة تطوعية.. ونتيجة لذلك، أصيب 11 شخصًا، ومات 3. ويجري البحث عن 4 أشخاص".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام
الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.