https://arabic.sputniknews.com/20220710/مكافأة-من-ستة-أرقام-ثم-الوداع-صحيفة-تكشف-سبب-صدمة-مانشستر-يونايتد-من-رونالدو-1064930880.html

"مكافأة من ستة أرقام ثم الوداع"... صحيفة تكشف سبب صدمة مانشستر يونايتد من رونالدو

"مكافأة من ستة أرقام ثم الوداع"... صحيفة تكشف سبب صدمة مانشستر يونايتد من رونالدو

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن "حصول لاعب مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمكافأة مالية كبيرة من الشياطين الحمر قبل اتخاذ قراره بالرحيل عن صفوف... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T16:50+0000

2022-07-10T16:50+0000

2022-07-10T16:50+0000

مانشستر يونايتد

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "رونالدو حصل على مكافأة مالية عبارة عن مبلغ من ستة أرقام، قبل أيام من إعلامه إدارة مانشستر يونايتد برغبته بترك الفريق".ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في اليونايتد قوله: "إعلان رونالدو عن رحيله بعد المكافأة قد لا يكون مجرد صدفة، وأن تصرف رونالدو لم يعجب الإدارة، وتوقيت تقديم طلب المغادرة كان خاطئا".وأوضحت "ميرور"، أن "المكافأة التي حصل عليها قائد منتخب البرتغال لا علاقة لها باستمرارية رونالدو مع الفريق، بل عبارة عن حقوق صور ومدفوعات الوصول إلى بعض الأهداف في الموسم الماضي، وأن المبلغ يقترب من 900 ألف يورو".وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت بأن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في "توب لاين"، قال لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، إنه يريد الانتقال، وهو ما سينهي فترته الثانية مع النادي بعد موسم واحد فقط.وذكرت صحيفة التايمز أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما طلب من مانشستر يونايتد الموافقة على الانتقال إذا حصلوا على عرض معقول.في حين، ذكرت صحيفة أتلتيك أن مانشستر يونايتد لا يخطط للتخلي عن رونالدو، وقالت المصادر لشبكة ESPN الإثنين إنه غير متاح للانتقال وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.وسيبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من "موسم كارثي" بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة أتلتيك.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يرد-على-طلب-كريستيانو-رونالدو-بالرحيل-1064589189.html

https://arabic.sputniknews.com/20220703/رونالدو-يطلب-مغادرة-مانشستر-يونايتد-1064570686.html

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مانشستر يونايتد