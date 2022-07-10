https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزير-الإعلام-السعودي-يلتقي-رحالة-عراقي-سار-على-الأقدام-قرابة-11-شهرا-1064930413.html
وزير الإعلام السعودي يلتقي رحالة عراقي سار على الأقدام قرابة 11 شهرا
وزير الإعلام السعودي يلتقي رحالة عراقي سار على الأقدام قرابة 11 شهرا
قرابة 11 شهرا قضاها الرحالة العراقي آدم محمد سيرا على الأقدام من بريطانيا حتى الوصول إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T16:24+0000
2022-07-10T16:24+0000
2022-07-10T16:24+0000
العالم العربي
السعودية
العراق
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064864567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef9d5df5c4702c3763fc5e892f819117.jpg
التقى وزير الإعلام المكلف السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم بمقر الوزارة بمشعر منى الرحالة العراقي آدم محمد، الذي قدِم إلى المملكة سيراً على الأقدام من المملكة المتحدة، ويؤدي حالياً مناسك الحج بصحبة أسرته.واستمع "القصبي" إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و25 يوما بداية من ولفرهامبتون البريطانية مرورا بـ11 دولة: "هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن" وصولاً للمملكة، ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وفقا لصحيفة "سبق".وأعرب الرحالة العراقي آدم محمد، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الإعلام، وفي مقدمتهم الوزير "القصبي" على استضافته وإنهاء إجراءات تصريح الحج ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، من مشعر منى، ووقفوا صعيد عرفات، وأدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزير-الداخلية-السعودي-يعقد-اجتماعا-في-مكة-مع-قادة-قوات-أمن-الحج--1064918090.html
السعودية
العراق
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064864567_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_c040481c559ad63edfa6c2971211bd58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, العراق, بريطانيا
وزير الإعلام السعودي يلتقي رحالة عراقي سار على الأقدام قرابة 11 شهرا
تابعنا عبر
قرابة 11 شهرا قضاها الرحالة العراقي آدم محمد سيرا على الأقدام من بريطانيا حتى الوصول إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام.
التقى وزير الإعلام المكلف السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم بمقر الوزارة بمشعر منى الرحالة العراقي آدم محمد، الذي قدِم إلى المملكة سيراً على الأقدام من المملكة المتحدة، ويؤدي حالياً مناسك الحج
بصحبة أسرته.
واستمع "القصبي" إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و25 يوما بداية من ولفرهامبتون البريطانية مرورا بـ11 دولة: "هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن" وصولاً للمملكة، ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وفقا لصحيفة "سبق"
.
وأعرب الرحالة العراقي آدم محمد، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الإعلام، وفي مقدمتهم الوزير "القصبي" على استضافته وإنهاء إجراءات تصريح الحج ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.
وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، من مشعر منى، ووقفوا صعيد عرفات
، وأدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.
ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تقليص أعداد الحجاج
بسبب جائحة كورونا.