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https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزير-الدفاع-التركي-أنقرة-ستطلق-العملية-العسكرية-شمالي-سوريا-في-الوقت-المناسب-لها-1064924195.html
وزير الدفاع التركي: أنقرة ستطلق العملية العسكرية شمالي سوريا في الوقت المناسب لها
وزير الدفاع التركي: أنقرة ستطلق العملية العسكرية شمالي سوريا في الوقت المناسب لها
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن تركيا ستطلق العملية العسكرية شمالي سوريا في الوقت الذي تراه مناسبا. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:38+0000
2022-07-10T11:38+0000
العالم
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وقال الوزير أكار خلال مقابلة مع قناة "Haber Global TV" التركية، إن أنقرة ستطلق العملية العسكرية في الوقت الذي تراه مناسبا، مشيرا إلى أن الحلفاء في الناتو لم يتناولوا موضوع العملية ولم يحاولوا إقناع تركيا بضرورة إلغائها أو تأجيلها. وأضاف أكار قائلا: "خلال محادثاتنا الثنائية، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".وأكد أكار أن موقف الرئيس أردوغان ثابت ويتلخص في حقيقة أن أنقرة لا تنوي التشاور مع أي أحد بشأن مسألة العمليات عبر الحدود.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك".ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".
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العالم

وزير الدفاع التركي: أنقرة ستطلق العملية العسكرية شمالي سوريا في الوقت المناسب لها

11:38 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن تركيا ستطلق العملية العسكرية شمالي سوريا في الوقت الذي تراه مناسبا.
وقال الوزير أكار خلال مقابلة مع قناة "Haber Global TV" التركية، إن أنقرة ستطلق العملية العسكرية في الوقت الذي تراه مناسبا، مشيرا إلى أن الحلفاء في الناتو لم يتناولوا موضوع العملية ولم يحاولوا إقناع تركيا بضرورة إلغائها أو تأجيلها.
وأضاف أكار قائلا: "خلال محادثاتنا الثنائية، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".
وأكد أكار أن موقف الرئيس أردوغان ثابت ويتلخص في حقيقة أن أنقرة لا تنوي التشاور مع أي أحد بشأن مسألة العمليات عبر الحدود.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك".
ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".
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