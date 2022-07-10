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https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزير-المالية-الفرنسي-الضغط-على-الطاقة-يتسبب-بالفعل-في-عبء-ديون-إضافية-علينا-بقيمة-12-مليار-يورو-1064919371.html
وزير المالية الفرنسي: الضغط على الطاقة يتسبب بالفعل في عبء ديون إضافية علينا بقيمة 12 مليار يورو
وزير المالية الفرنسي: الضغط على الطاقة يتسبب بالفعل في عبء ديون إضافية علينا بقيمة 12 مليار يورو
حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير، من تأثير أزمة الطاقة على الفرنسيين خلال الشتاء المقبل، مؤكدا أن الضغط على الطاقة تسبب في زيادة عبء الديون بقيمة 12... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T07:45+0000
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العالم
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وأوضح لو ماير، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماعات الاقتصادية في "إكس إن بروفانس": "نحن أمام خيارات معقدة، لا يمكننا الاستمرار في تدفئة أنفسنا والتنقل، كما لو أن شيئا لم يحدث"، بحسب ما نقلت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، اليوم الأحد.وتابع الوزير أن الأزمة الحالية تسببت في "عبء إضافي للدين بقيمة 12 مليار يورو (لفرنسا)"، مضيفا، "تم الوصول إلى مستوى التأهب للموازنة العامة".وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة إقرار درع تعريفي للسيطرة على الأسعار، موضحا في هذا الشأن، "الفرنسيون من المفترض أن يدفعوا زيادة بنسبة 30% في أسعار الكهرباء، و50% في أسعار الغاز".
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العالم

وزير المالية الفرنسي: الضغط على الطاقة يتسبب بالفعل في عبء ديون إضافية علينا بقيمة 12 مليار يورو

07:45 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikovaمشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا
مشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير، من تأثير أزمة الطاقة على الفرنسيين خلال الشتاء المقبل، مؤكدا أن الضغط على الطاقة تسبب في زيادة عبء الديون بقيمة 12 مليار يورو، مشيرا إلى أنه تم وضع الموازنة العامة في حالة تأهب.
وأوضح لو ماير، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماعات الاقتصادية في "إكس إن بروفانس": "نحن أمام خيارات معقدة، لا يمكننا الاستمرار في تدفئة أنفسنا والتنقل، كما لو أن شيئا لم يحدث"، بحسب ما نقلت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، اليوم الأحد.
وتابع الوزير أن الأزمة الحالية تسببت في "عبء إضافي للدين بقيمة 12 مليار يورو (لفرنسا)"، مضيفا، "تم الوصول إلى مستوى التأهب للموازنة العامة".
وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة إقرار درع تعريفي للسيطرة على الأسعار، موضحا في هذا الشأن، "الفرنسيون من المفترض أن يدفعوا زيادة بنسبة 30% في أسعار الكهرباء، و50% في أسعار الغاز".
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