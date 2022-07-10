https://arabic.sputniknews.com/20220710/وفاة-الرئيس-المكسيكي-الأسبق-لويس-إتشيفيريا-عن-عمر-يناهز-100-عام-1064917317.html
وفاة الرئيس المكسيكي الأسبق لويس إتشيفيريا عن عمر يناهز 100 عام
وفاة الرئيس المكسيكي الأسبق لويس إتشيفيريا عن عمر يناهز 100 عام
توفي الرئيس الأسبق للمكسيك، لويس إتشيفيريا ألفاري، الذي خدم من عام 1970 إلى عام 1976، يوم الجمعة عن عمر يناهز 100 عام، وفقا لما قاله نجله بينيتو إتشيفيريا. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T04:00+0000
2022-07-10T04:00+0000
2022-07-10T04:00+0000
أخبار المكسيك
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وذكر نجله، أمس السبت، أن إتشيفيريا توفي في منزله في كويرنافاكا، عاصمة ولاية موريلوس الواقعة في جنوب وسط المكسيك.وبعث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر تويتر "خالص تعازيه" لعائلة الزعيم السابق وأصدقائه.تجدر الإشارة إلى أن إتشيفيريا، وهو محام محترف وعضو في الحزب الثوري المؤسسي المكسيكي، جعل العلاقات الدولية للمكسيك أولوية واشتهر، من بين أمور أخرى، بالترويج لميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول في الأمم المتحدة في عام 1972.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-المكسيكي-يؤكد-تمسك-بلاده-بالحياد-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-قبل-لقاء-بايدن-1064874402.html
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أخبار المكسيك
وفاة الرئيس المكسيكي الأسبق لويس إتشيفيريا عن عمر يناهز 100 عام
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توفي الرئيس الأسبق للمكسيك، لويس إتشيفيريا ألفاري، الذي خدم من عام 1970 إلى عام 1976، يوم الجمعة عن عمر يناهز 100 عام، وفقا لما قاله نجله بينيتو إتشيفيريا.
وذكر نجله، أمس السبت، أن إتشيفيريا توفي في منزله في كويرنافاكا
، عاصمة ولاية موريلوس الواقعة في جنوب وسط المكسيك.
وبعث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر تويتر "خالص تعازيه" لعائلة الزعيم السابق وأصدقائه.
تجدر الإشارة إلى أن إتشيفيريا، وهو محام محترف وعضو في الحزب الثوري المؤسسي المكسيكي، جعل العلاقات الدولية للمكسيك أولوية واشتهر، من بين أمور أخرى، بالترويج لميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول في الأمم المتحدة في عام 1972.