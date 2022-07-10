https://arabic.sputniknews.com/20220710/وفاة-مواطن-ليبي-بسبب-فوضى-وازدحام-داخل-إحدى-محطات-توزيع-الوقود-في-بنغازي-صور-1064932953.html
وفاة مواطن ليبي بسبب فوضى وازدحام داخل إحدى محطات توزيع الوقود في بنغازي... صور
وفاة مواطن ليبي بسبب فوضى وازدحام داخل إحدى محطات توزيع الوقود في بنغازي... صور
لقي مواطن ليبي مصرعه، مساء اليوم الأحد، بمدينة بنغازي في إحدى محطات توزيع الوقود. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T18:26+0000
2022-07-10T18:26+0000
2022-07-10T18:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب مراسل سبوتنيك في ليبيا، جاء ذلك بسبب "ازدحام الحصول على وقود السيارات والفوضى العارمة التي حدثت أثناء عمليات التوزيع في ظل غياب دور الأمن لتأمين هذه المحطات"، مشيرا إلى أن "مدنية بنغازي ومدن ومناطق الشرق الليبي تشهد نقصا حاداً في وقود السيارات الأمر الذي سبب أزمة كبيرة في أغلب مدن الشرق الليبي".وبدأ الازدحام على محطات الوقود قبل عدة أيام، مما سبب إقفال عدد كبير من المحطات، وازدحام كبير أمام باقي المحطات القليلة التي تعمل تحت فوضى عارمة جداً في الوقت الذي غاب فيه دور الجهات الأمنية في عمليات تنظيم الازدحام على المحطات التي تعمل هذه الفترة تحت ظروف صعبة.وبالرغم من محاولات التواصل مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة إلا أننا لم نحصل على تصريح رسمي حتى اللحظة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
وفاة مواطن ليبي بسبب فوضى وازدحام داخل إحدى محطات توزيع الوقود في بنغازي... صور
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لقي مواطن ليبي مصرعه، مساء اليوم الأحد، بمدينة بنغازي في إحدى محطات توزيع الوقود.
وحسب مراسل سبوتنيك
في ليبيا، جاء ذلك بسبب "ازدحام الحصول على وقود السيارات والفوضى العارمة التي حدثت أثناء عمليات التوزيع في ظل غياب دور الأمن لتأمين هذه المحطات"، مشيرا إلى أن "مدنية بنغازي ومدن ومناطق الشرق الليبي تشهد نقصا حاداً في وقود السيارات الأمر الذي سبب أزمة كبيرة في أغلب مدن الشرق الليبي".
وبدأ الازدحام على محطات الوقود قبل عدة أيام، مما سبب إقفال عدد كبير من المحطات، وازدحام كبير أمام باقي المحطات القليلة التي تعمل تحت فوضى عارمة جداً في الوقت الذي غاب فيه دور الجهات الأمنية في عمليات تنظيم الازدحام على المحطات التي تعمل هذه الفترة تحت ظروف صعبة.
وبالرغم من محاولات التواصل مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة إلا أننا لم نحصل على تصريح رسمي حتى اللحظة.