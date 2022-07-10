https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-إيرانية-تنشر-مقطع-فيديو-جديد-عن-الطائرة-المسيرة-مهاجر2-1064934066.html
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو جديد عن الطائرة المسيرة "مهاجر2"
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو جديد عن الطائرة المسيرة "مهاجر2"
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو كشفت فيه تفاصيل جديدة عن الطائرة المسيرة "مهاجر2". 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T19:30+0000
2022-07-10T19:30+0000
2022-07-10T19:30+0000
أخبار إيران
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وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "هذه المسيرة تعد من الجيل الأول للمسيرات الإيرانية وتعد من أولى النماذج التي تم إنتاجها خارج البلاد"، مشيرة إلى أنها أنتجت في فنزويلا قبل نحو 10 أعوام وظهرت أخيرا في استعراض عسكري للقوات المسلحة الفنزويلية.وكانت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أكدت مؤخرا، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي القوة المطلقة والمقتدرة للدفاع الجوي في المنطقة".وقال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد: "إن قوة الدفاع الجوي أولوية أساسية في الدفاع عن الوطن"، مضيفا: "كما صرح الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وطن مقدس وأفراد القوات المسلحة الإيرانية الذين يدافعون عن البلاد، هم خدم حماية أمن بلد الإمام الرضا (ع)"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو جديد عن الطائرة المسيرة "مهاجر2"
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو كشفت فيه تفاصيل جديدة عن الطائرة المسيرة "مهاجر2".
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "هذه المسيرة تعد من الجيل الأول للمسيرات الإيرانية وتعد من أولى النماذج التي تم إنتاجها خارج البلاد"، مشيرة إلى أنها أنتجت في فنزويلا قبل نحو 10 أعوام وظهرت أخيرا في استعراض عسكري للقوات المسلحة الفنزويلية.
وكانت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أكدت مؤخرا، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي القوة المطلقة والمقتدرة للدفاع الجوي في المنطقة
".
وقال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد: "إن قوة الدفاع الجوي أولوية أساسية في الدفاع عن الوطن"، مضيفا: "كما صرح الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وطن مقدس وأفراد القوات المسلحة الإيرانية الذين يدافعون عن البلاد، هم خدم حماية أمن بلد الإمام الرضا (ع)"، حسب وكالة فارس الإيرانية
.