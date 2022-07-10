https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-مصرع-9-أشخاص-وإصابة-آخرين-جراء-فيضانات-في-ولاية-نورستان-شمال-شرقي-أفغانستان-1064920547.html
وكالة: مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء فيضانات في ولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان
وكالة: مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء فيضانات في ولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان
أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بمصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك نتيجة فيضانات في منطقة واما الواقعة بولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:23+0000
2022-07-10T09:23+0000
2022-07-10T09:23+0000
العالم
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ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية بيان إدارة الإعلام والثقافة بولاية نورستان وجاء فيه: "قتل 9 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، في فيضانات في كردار بمنطقة واما".وأكدت إدارة الإعلام والثقافة بولاية نورستان أن الفيضانات دمرت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية وجسر نورستان-كونار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء فيضانات في ولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بمصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك نتيجة فيضانات في منطقة واما الواقعة بولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان.
ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية
بيان إدارة الإعلام والثقافة بولاية نورستان وجاء فيه: "قتل 9 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، في فيضانات في كردار بمنطقة واما".
وأكدت إدارة الإعلام والثقافة بولاية نورستان أن الفيضانات دمرت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية وجسر نورستان-كونار.