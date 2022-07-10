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https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-مقتل-عنصرين-أمنيين-في-اشتباك-مع-مسلح-كان-يحتجر-رهائن-في-إيران-1064928772.html
وكالة: مقتل عنصرين أمنيين في اشتباك مع مسلح كان يحتجر رهائن في إيران
وكالة: مقتل عنصرين أمنيين في اشتباك مع مسلح كان يحتجر رهائن في إيران
قتل عنصران أمنيان إيرانيان في اشتباك مع مسلح كان يحتجز رهائن بمدينة فارسان. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T14:31+0000
2022-07-10T14:31+0000
أخبار إيران
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وقال قائد قوى الأمن الداخلي في جهارمحال وبختياري، "استشهد عنصران أمنيان في اشتباك مع مسلح كان يحتجز رهائن بمدينة فارسان"، مؤكدا مقتل المسلح بعد تعقبه، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قال الأحد الماضي، إن "الأمن المستديم سائد بصورة جيدة للغاية في محافظة كردستان وحدودها".وذكر اللواء باقري، في تصريح له، فور وصوله إلى مطار سنندج مركز محافظة كردستان، أن "الغرض من زيارته هو تفقد القوات المسلحة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وأمن هذه المنطقة خاصة حدود محافظة كردستان وأنشطة القوات المسلحة فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة ومساعدة المواطنيين".وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن جميع تحركات أعداء بلاده تتم مراقبتها على الحدود وخارج المنطقة، مؤكدا أنه بالتناسب مع التهديدات على إيران، سيتم اعتماد القدرات الدفاعية اللازمة لمواجهة أي تهديدات، وأن القوات الإيرانية لن تُباغت أبدا.
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أخبار إيران

وكالة: مقتل عنصرين أمنيين في اشتباك مع مسلح كان يحتجر رهائن في إيران

14:31 GMT 10.07.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قتل عنصران أمنيان إيرانيان في اشتباك مع مسلح كان يحتجز رهائن بمدينة فارسان.
وقال قائد قوى الأمن الداخلي في جهارمحال وبختياري، "استشهد عنصران أمنيان في اشتباك مع مسلح كان يحتجز رهائن بمدينة فارسان"، مؤكدا مقتل المسلح بعد تعقبه، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قال الأحد الماضي، إن "الأمن المستديم سائد بصورة جيدة للغاية في محافظة كردستان وحدودها".
وذكر اللواء باقري، في تصريح له، فور وصوله إلى مطار سنندج مركز محافظة كردستان، أن "الغرض من زيارته هو تفقد القوات المسلحة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وأمن هذه المنطقة خاصة حدود محافظة كردستان وأنشطة القوات المسلحة فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة ومساعدة المواطنيين".
وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن جميع تحركات أعداء بلاده تتم مراقبتها على الحدود وخارج المنطقة، مؤكدا أنه بالتناسب مع التهديدات على إيران، سيتم اعتماد القدرات الدفاعية اللازمة لمواجهة أي تهديدات، وأن القوات الإيرانية لن تُباغت أبدا.
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