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https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-مقتل-14-شخصا-في-إطلاق-نارعلى-حانة-بجنوب-أفريقيا-1064918984.html
وكالة: مقتل 14 شخصا في إطلاق نارعلى حانة بجنوب أفريقيا
وكالة: مقتل 14 شخصا في إطلاق نارعلى حانة بجنوب أفريقيا
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا في حانة في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا، وذلك نتيجة لإطلاق نار من قبل مسلح. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T07:15+0000
2022-07-10T07:15+0000
العالم
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وذكرت وكالة " فرانس برس" الفرنسية أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص المتواجدين في حانة في مدينة بجنوب أفريقيا.وبحسب الشرطة المحلية، قتل 12 شخصا على الفور نتيجة إصابات مباشرة، حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى وبعدها توفي شخصان آخران متأثرين بجراحهما.
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وكالة: مقتل 14 شخصا في إطلاق نارعلى حانة بجنوب أفريقيا

07:15 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTINمدينة في جنوب أفريقيا
مدينة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTIN
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا في حانة في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا، وذلك نتيجة لإطلاق نار من قبل مسلح.
وذكرت وكالة " فرانس برس" الفرنسية أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص المتواجدين في حانة في مدينة بجنوب أفريقيا.
وبحسب الشرطة المحلية، قتل 12 شخصا على الفور نتيجة إصابات مباشرة، حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى وبعدها توفي شخصان آخران متأثرين بجراحهما.
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