https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-مقتل-14-شخصا-في-إطلاق-نارعلى-حانة-بجنوب-أفريقيا-1064918984.html
وكالة: مقتل 14 شخصا في إطلاق نارعلى حانة بجنوب أفريقيا
وكالة: مقتل 14 شخصا في إطلاق نارعلى حانة بجنوب أفريقيا
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا في حانة في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا، وذلك نتيجة لإطلاق نار من قبل مسلح. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T07:15+0000
2022-07-10T07:15+0000
2022-07-10T07:15+0000
العالم
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وذكرت وكالة " فرانس برس" الفرنسية أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص المتواجدين في حانة في مدينة بجنوب أفريقيا.وبحسب الشرطة المحلية، قتل 12 شخصا على الفور نتيجة إصابات مباشرة، حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى وبعدها توفي شخصان آخران متأثرين بجراحهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: مقتل 14 شخصا في إطلاق نارعلى حانة بجنوب أفريقيا
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا في حانة في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا، وذلك نتيجة لإطلاق نار من قبل مسلح.
وذكرت وكالة " فرانس برس" الفرنسية
أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص المتواجدين في حانة في مدينة بجنوب أفريقيا.
وبحسب الشرطة المحلية، قتل 12 شخصا على الفور نتيجة إصابات مباشرة، حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى وبعدها توفي شخصان آخران متأثرين بجراحهما.