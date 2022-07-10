https://arabic.sputniknews.com/20220710/1064927332.html
زاخاروفا تصف البيت الأبيض بسفينة "تايتانيك"
زاخاروفا تصف البيت الأبيض بسفينة "تايتانيك"
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، البيت الأبيض بأنه يشبه سفينة "التيتانيك"، مشيرة إلى أن المتحدثة السابقة باسم الإدارة الأمريكية، جين... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:49+0000
2022-07-10T13:49+0000
2022-07-10T13:49+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" قالت خلالها إن "الرجل الغربي يتصرف دائمًا مع أولئك الذين استعبدهم بطريقة باتت مألوفة أولاً يخلق الفوضى، ثم ينقل المسؤولية إلى الآخرين.وأشارت زاخاروفا إلى أن قوارب النجاة على السفينة الغارقة تعد فقط للركاب الأغنياء وذو الطوابق العليا، بالإضافة إلى القادرين على شراء الأماكن من خلال الأموال.وبحسب زاخاروفا، فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت مجبرة على الكذب، مضيفة "هذه كذبة الممثلين المحاصرين بالنظام الأمريكي المجرم الذي يزعزع استقرار الوضع في العالم من أجل استعادة المواقف المتقدمة التي فقدها منذ زمن طويل".وأعطت زاخاروفا عددًا من الأمثلة عندما تحاول القيادة الأمريكية تحويل أخطائها إلى أخطاء أخرين ومثالا على ذلك ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة هو نتيجة سياسة عقوبات بايدن، فضلاً عن سوء التقدير في إبرام الطاقة قصيرة الأجل من قبل الأوروبيين.وخلصت زاخاروفا قائلة: "لا توجد ضريبة بوتين على البنزين في الولايات المتحدة فمن اخترعها مساعدو بايدن حتى لا يمزقه الأمريكيون إربا بسبب أخطائه". وتطرقت زاخاروفا إلى موضوع أزمة الغذاء العالمية وأكدت أنها نتيجة لنتائج الوباء والعقوبات الأمريكية الأحادية وسياسات المضاربة للأنظمة الغربية في سوق الغذاء.
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روسيا
زاخاروفا تصف البيت الأبيض بسفينة "تايتانيك"
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، البيت الأبيض بأنه يشبه سفينة "التيتانيك"، مشيرة إلى أن المتحدثة السابقة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، غادرت موقعها في الوقت المناسب.
وجاءت تصريحات زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" قالت خلالها إن "الرجل الغربي يتصرف دائمًا مع أولئك الذين استعبدهم بطريقة باتت مألوفة أولاً يخلق الفوضى، ثم ينقل المسؤولية إلى الآخرين.
وأشارت زاخاروفا إلى أن قوارب النجاة على السفينة الغارقة تعد فقط للركاب الأغنياء وذو الطوابق العليا، بالإضافة إلى القادرين على شراء الأماكن من خلال الأموال.
وبحسب زاخاروفا، فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض
كانت مجبرة على الكذب، مضيفة "هذه كذبة الممثلين المحاصرين بالنظام الأمريكي المجرم الذي يزعزع استقرار الوضع في العالم من أجل استعادة المواقف المتقدمة التي فقدها منذ زمن طويل".
وأعطت زاخاروفا عددًا من الأمثلة عندما تحاول القيادة الأمريكية تحويل أخطائها إلى أخطاء أخرين ومثالا على ذلك ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة هو نتيجة سياسة عقوبات بايدن، فضلاً عن سوء التقدير في إبرام الطاقة قصيرة الأجل من قبل الأوروبيين.
وخلصت زاخاروفا قائلة: "لا توجد ضريبة بوتين على البنزين في الولايات المتحدة فمن اخترعها مساعدو بايدن حتى لا يمزقه الأمريكيون إربا بسبب أخطائه".
وتطرقت زاخاروفا إلى موضوع أزمة الغذاء العالمية وأكدت أنها نتيجة لنتائج الوباء والعقوبات الأمريكية الأحادية وسياسات المضاربة للأنظمة الغربية في سوق الغذاء.