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https://arabic.sputniknews.com/20220711/أسدان-يعانقان-سيدة-في-حديقة-حيوان-فيديو-1064971950.html
أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوان... فيديو
أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوان... فيديو
يحب البعض تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل ويشعر بمتعة في ذلك، بينما يهوى آخرون تربية حيوانات مفترسة رغم خطورتها. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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وتعد الأسود من أخطر الحيوانات المفترسة، التي يمكن أن يقدم البعض على تربيتها داخل المنزل أو في مكان خاص لأن الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة.ويظهر مقطع فيديو متداول مشهد نادر لاثنين من الأسود يهرولان نحو سيدة في حديقة حيوان في سويسرا بمجرد رؤيتها.ويقوم الأسدان باحتضان السيدة في مشهد حميم، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.
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أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوان... فيديو

21:43 GMT 11.07.2022
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أسد سفاري بارك تايغان في القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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يحب البعض تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل ويشعر بمتعة في ذلك، بينما يهوى آخرون تربية حيوانات مفترسة رغم خطورتها.
وتعد الأسود من أخطر الحيوانات المفترسة، التي يمكن أن يقدم البعض على تربيتها داخل المنزل أو في مكان خاص لأن الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة.
ويظهر مقطع فيديو متداول مشهد نادر لاثنين من الأسود يهرولان نحو سيدة في حديقة حيوان في سويسرا بمجرد رؤيتها.
ويقوم الأسدان باحتضان السيدة في مشهد حميم، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.
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