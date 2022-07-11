https://arabic.sputniknews.com/20220711/أسدان-يعانقان-سيدة-في-حديقة-حيوان-فيديو-1064971950.html
أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوان... فيديو
أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوان... فيديو
يحب البعض تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل ويشعر بمتعة في ذلك، بينما يهوى آخرون تربية حيوانات مفترسة رغم خطورتها. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T21:43+0000
2022-07-11T21:43+0000
2022-07-11T21:43+0000
نادي الفيديو
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وتعد الأسود من أخطر الحيوانات المفترسة، التي يمكن أن يقدم البعض على تربيتها داخل المنزل أو في مكان خاص لأن الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة.ويظهر مقطع فيديو متداول مشهد نادر لاثنين من الأسود يهرولان نحو سيدة في حديقة حيوان في سويسرا بمجرد رؤيتها.ويقوم الأسدان باحتضان السيدة في مشهد حميم، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوان... فيديو
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يحب البعض تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل ويشعر بمتعة في ذلك، بينما يهوى آخرون تربية حيوانات مفترسة رغم خطورتها.
وتعد الأسود من أخطر الحيوانات المفترسة، التي يمكن أن يقدم البعض على تربيتها داخل المنزل أو في مكان خاص لأن الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة
.
ويظهر مقطع فيديو متداول مشهد نادر
لاثنين من الأسود يهرولان نحو سيدة في حديقة حيوان في سويسرا بمجرد رؤيتها.
ويقوم الأسدان باحتضان السيدة في مشهد حميم
، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.