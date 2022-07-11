https://arabic.sputniknews.com/20220711/أسد-البحر-يطارد-رواد-أحد-الشواطئ-في-كاليفورنيا-فيديو-1064966030.html
أسد البحر يطارد رواد أحد الشواطئ في كاليفورنيا... فيديو
أسد البحر يطارد رواد أحد الشواطئ في كاليفورنيا... فيديو
ينتشر حيوان أسد البحر في بعض الشواطئ وهو ما يجعل المسؤولين عنها يصدرون تعليمات حول أماكن وجودها حتى لا يتعرض رواد الشواطئ لأي أذى. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T15:02+0000
2022-07-11T15:02+0000
2022-07-11T15:02+0000
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وشهدت إحدى الشواطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مطاردة أسد البحر لمجموعة من السائحين أثناء وجودهم داخل المياه.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات مطاردة أسد البحر لرواد شاطئ "لا غولا" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.وبحسب الفيديو فقد تمكن جميع رواد الشاطئ من الفرار من أسد البحر، الذي عاد إلى الماء مرة أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسد البحر يطارد رواد أحد الشواطئ في كاليفورنيا... فيديو
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ينتشر حيوان أسد البحر في بعض الشواطئ وهو ما يجعل المسؤولين عنها يصدرون تعليمات حول أماكن وجودها حتى لا يتعرض رواد الشواطئ لأي أذى.
وشهدت إحدى الشواطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مطاردة أسد
البحر لمجموعة من السائحين أثناء وجودهم داخل المياه.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات مطاردة أسد البحر لرواد شاطئ "لا غولا" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.
وبحسب الفيديو فقد تمكن جميع رواد الشاطئ من الفرار من أسد البحر، الذي عاد إلى الماء
مرة أخرى.