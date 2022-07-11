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أسد البحر يطارد رواد أحد الشواطئ في كاليفورنيا... فيديو
أسد البحر يطارد رواد أحد الشواطئ في كاليفورنيا... فيديو
ينتشر حيوان أسد البحر في بعض الشواطئ وهو ما يجعل المسؤولين عنها يصدرون تعليمات حول أماكن وجودها حتى لا يتعرض رواد الشواطئ لأي أذى. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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وشهدت إحدى الشواطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مطاردة أسد البحر لمجموعة من السائحين أثناء وجودهم داخل المياه.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات مطاردة أسد البحر لرواد شاطئ "لا غولا" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.وبحسب الفيديو فقد تمكن جميع رواد الشاطئ من الفرار من أسد البحر، الذي عاد إلى الماء مرة أخرى.
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أسد البحر يطارد رواد أحد الشواطئ في كاليفورنيا... فيديو

15:02 GMT 11.07.2022
CC0 / pixabay / Alexas_Fotosأسد البحر
أسد البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
CC0 / pixabay / Alexas_Fotos
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ينتشر حيوان أسد البحر في بعض الشواطئ وهو ما يجعل المسؤولين عنها يصدرون تعليمات حول أماكن وجودها حتى لا يتعرض رواد الشواطئ لأي أذى.
وشهدت إحدى الشواطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مطاردة أسد البحر لمجموعة من السائحين أثناء وجودهم داخل المياه.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات مطاردة أسد البحر لرواد شاطئ "لا غولا" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.
وبحسب الفيديو فقد تمكن جميع رواد الشاطئ من الفرار من أسد البحر، الذي عاد إلى الماء مرة أخرى.
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