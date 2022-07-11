https://arabic.sputniknews.com/20220711/أعيش-الحلم-بعد-الفرار-من-صدامالزهاوي-يتحدث-عن-ترشحه-لخلافة-جونسون-1064965407.html
"أعيش الحلم بعد الفرار من صدام"..الزهاوي يتحدث عن ترشحه لخلافة جونسون
"أعيش الحلم بعد الفرار من صدام"..الزهاوي يتحدث عن ترشحه لخلافة جونسون
وصف وزير المالية البريطاني ذو الأصول العراقية ناظم الزهاوي، قصته في بريطانيا بـ"الحلم البريطاني". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:54+0000
2022-07-11T14:54+0000
2022-07-11T14:54+0000
بريطانيا
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وقال الزهاوي: " إن قصتي قصة نجاح بريطانية وأنا أعيش الحلم البريطاني" بعد الفرار من نظام صدام حسين البائد".ففي لقاء مع صحيفة "تلغراف" البريطانية تحدث الزهاوي عن انتقاله رفقة عائلته للعيش في بريطاينا، قائلا:واستحضر الزهاوي في مقابلة بثّت عبر بودكاست "الفكر السياسي" العام الماضي، لحظة مغادرته للعراق والقلق الذي انتاب أفراد الأسرة وهم ينتظرون إقلاع طائرتهم من مطار بغداد.فبعد صعود كل المسافرين، اقتربت عربة عسكرية من الطائرة. وأجهشت أمه بالبكاء عندما شاهدوا الجنود وهم يعتقلون أحد المسافرين وينزلونه من الطائرة، لم يكن والده ذلك المسافر سيء الطالع، وإنما كان مسافرا يجلس خلفه في الطائرة.وحول تأقلمه بالحياة في بريطانيا، قال الزهاوي: "إنه أمر غير عادي، يجب أن أقرص نفسي كل صباح عندما أقوم وأحلق رأسي وأحلق أجزاء من لحيتي لأفكر كيف حدث هذا؟ كيف انتهى بي المطاف في هذا البلد الرائع وهذا الوضع المذهل؟ حقا أعظم بلد على وجه الأرض".وحول التحقيق الذي تجريه إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية حول شؤونه الضريبية، أجاب قائلا: "أصرح عن أموالي المالية بشكل صحيح. وإذا كان لدى الوكالة أي أسئلة، فأنا سعيد للإجابة عليها"، مضيفا أن زوجته تعيش في لندن وتدفع الضرائب.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-وزير-المالية-البريطاني-ناظم-زهاوي-يترشح-لرئاسة-حزب-المحافظين-ليحل-بديلا-لجونسون-1064912428.html
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بريطانيا
"أعيش الحلم بعد الفرار من صدام"..الزهاوي يتحدث عن ترشحه لخلافة جونسون
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وصف وزير المالية البريطاني ذو الأصول العراقية ناظم الزهاوي، قصته في بريطانيا بـ"الحلم البريطاني".
وقال الزهاوي: " إن قصتي قصة نجاح
بريطانية وأنا أعيش الحلم البريطاني" بعد الفرار من نظام صدام حسين البائد".
ففي لقاء مع صحيفة
"تلغراف" البريطانية تحدث الزهاوي عن انتقاله رفقة عائلته للعيش في بريطاينا، قائلا:
كان من الواضح لعائلتي أن العراق لن يكون آمنا تحت قيادة صدام، وعندها قررنا، أن علينا الفرار إلى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها كانت تضحية كبيرة بالنسبة لنا مغادرة وطننا.
واستحضر الزهاوي في مقابلة بثّت عبر بودكاست
"الفكر السياسي" العام الماضي، لحظة مغادرته للعراق والقلق الذي انتاب أفراد الأسرة وهم ينتظرون إقلاع طائرتهم من مطار بغداد.
فبعد صعود كل المسافرين، اقتربت عربة عسكرية من الطائرة. وأجهشت أمه بالبكاء عندما شاهدوا الجنود وهم يعتقلون أحد المسافرين وينزلونه من الطائرة، لم يكن والده ذلك المسافر سيء الطالع، وإنما كان مسافرا يجلس خلفه في الطائرة.
يصف ناظم تلك الحادثة بأنها كانت "لحظة طفولة مؤلمة" لم تغب عن ذاكرته أبدا.
وحول تأقلمه بالحياة في بريطانيا، قال الزهاوي: "إنه أمر غير عادي، يجب أن أقرص نفسي كل صباح عندما أقوم وأحلق رأسي وأحلق أجزاء من لحيتي لأفكر كيف حدث هذا؟ كيف انتهى بي المطاف في هذا البلد الرائع وهذا الوضع المذهل؟ حقا أعظم بلد على وجه الأرض".
وحول التحقيق الذي تجريه إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية حول شؤونه الضريبية، أجاب قائلا: "أصرح عن أموالي المالية بشكل صحيح. وإذا كان لدى الوكالة أي أسئلة، فأنا سعيد للإجابة عليها"، مضيفا أن زوجته تعيش في لندن وتدفع الضرائب.