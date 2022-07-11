https://arabic.sputniknews.com/20220711/أمريكا-تؤيد-نقل-كندا-لتوربين-نورد-ستريم-إلى-ألمانيا-1064956299.html
أمريكا تؤيد نقل كندا لتوربين "نورد ستريم" إلى ألمانيا
أمريكا تؤيد نقل كندا لتوربين "نورد ستريم" إلى ألمانيا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم قرار كندا بإعادة توربين الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا لاستخدامه في خط أنابيب الغاز الروسي... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:38+0000
2022-07-11T12:38+0000
2022-07-11T12:54+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان: "نحن نؤيد قرار الحكومة الكندية بإعادة التوربينات الغازية إلى ألمانيا لاستخدامها في خط أنابيب نورد ستريم 1، على المدى القصير، سيسمح التوربين لألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بإعادة بناء احتياطياتها من الغاز، وتحسين أمن الطاقة ومواجهة محاولات روسيا لاستخدام الطاقة كسلاح".وقالت كريستيان هوفمان، نائبة المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، إن الحكومة الألمانية تتوقع أنه مع عودة توربين "سيمنز" إلى خط "التيار الشمال 1" (نورد ستريم 1)، تتلاشى الذريعة لتقليل حجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط الأنابيب.وأوضحت هوفمان في إفادة صحفية اليوم الاثنين بأنه "من الواضح أن روسيا بررت انخفاض الإمدادات بحقيقة أن التوربين لم يعد من كندا، وبالتالي تم معالجة هذه العلة، وتم التوصل إلى اتفاق مناسب مع كندا بإعادة التوربين، وسيتم تسليمه إلى روسيا".وأشارت ممثلة وزارة الاقتصاد، سوزان أونغراد، في حديثها عن تفاصيل عودة التوربينات، إلى أن شركة "سيمنز" تتولى هذه القضية.ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مصادر مطلعة على الوضع، أن نقل وحدة ضغط الغاز التي تم إصلاحها (والتي تتكون من ضاغط وتوربينات غازية) إلى "نورد ستريم" من كندا قد تبدأ في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, روسيا, أخبار ألمانيا
أمريكا تؤيد نقل كندا لتوربين "نورد ستريم" إلى ألمانيا
12:38 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 11.07.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم قرار كندا بإعادة توربين الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا لاستخدامه في خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، حيث تعتقد أن مثل هذا الإعفاء من نظام العقوبات سيسمح لأوروبا "باستعادة احتياطيات الغاز".
وأوضحت الوزارة في بيان: "نحن نؤيد قرار الحكومة الكندية بإعادة التوربينات الغازية إلى ألمانيا لاستخدامها في خط أنابيب نورد ستريم 1، على المدى القصير، سيسمح التوربين لألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بإعادة بناء احتياطياتها من الغاز، وتحسين أمن الطاقة ومواجهة محاولات روسيا لاستخدام الطاقة كسلاح".
وقالت كريستيان هوفمان، نائبة المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، إن الحكومة الألمانية تتوقع أنه مع عودة توربين "سيمنز" إلى خط "التيار الشمال 1" (نورد ستريم 1)، تتلاشى الذريعة لتقليل حجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط الأنابيب.
وأوضحت هوفمان في إفادة صحفية اليوم الاثنين بأنه "من الواضح أن روسيا بررت انخفاض الإمدادات بحقيقة أن التوربين لم يعد من كندا، وبالتالي تم معالجة هذه العلة، وتم التوصل إلى اتفاق مناسب مع كندا بإعادة التوربين، وسيتم تسليمه إلى روسيا".
وأشارت ممثلة وزارة الاقتصاد، سوزان أونغراد، في حديثها عن تفاصيل عودة التوربينات، إلى أن شركة "سيمنز" تتولى هذه القضية.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت
" عن مصادر مطلعة على الوضع، أن نقل وحدة ضغط الغاز التي تم إصلاحها (والتي تتكون من ضاغط وتوربينات غازية) إلى "نورد ستريم" من كندا قد تبدأ في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.