https://arabic.sputniknews.com/20220711/أمير-مكة-يكشف-عن-مساع-لتحويلها-إلى-أول-مدينة-ذكية-بالعالم-الإسلامي-1064949541.html

أمير مكة يكشف عن مساع لتحويلها إلى أول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي

أمير مكة يكشف عن مساع لتحويلها إلى أول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي

كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، عن توجه سعودي إلى تحويل المنطقة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T09:16+0000

2022-07-11T09:16+0000

2022-07-11T09:16+0000

العالم العربي

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وقال الفيصل في حديثه لقناة "العربية"، إن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، وبتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين".وأشار الفيصل إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل تقديم الخدمات، مضيفا أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.وتابع أمير مكة قائلا، إن المملكة أكثر تأهيلا للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، لكن العمل ليس سهلا ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، حيث توجد مشروعات كثيرة مترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.وفي وقت سابق، التقى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بقادة القطاعات الأمنية بقوات أمن الحج.ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الوزير أن المملكة وفرت كل الإمكانات لتسهيل موسم الحج، وتأمينه.الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الداخلية السعودية بمدينة مكة، أشاد فيه الوزير "بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج"، كما ثمن "الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام".

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