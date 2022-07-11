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أنقرة: بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في سوريا و "قضية الحبوب"
أنقرة: بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في سوريا و "قضية الحبوب"
قال مكتب الرئيس التركي إن رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا الوضع في سوريا وحل "قضية الحبوب" خلال محادثات هاتفية اليوم الاثنين. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:11+0000
2022-07-11T13:17+0000
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان مكتب الرئيس التركي: "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثات بحث الوضع في سوريا، وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وإيجاد ممرات آمنة لتصدير الحبوب في البحر الأسود".وأكد الرئيس التركي أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تنتهي بسلام دائم وعادل من خلال المفاوضات، وصرح بأن تركيا مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة في تكثيف عملية التفاوض كما فعلت حتى الآن.
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أخبار تركيا اليوم

أنقرة: بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في سوريا و "قضية الحبوب"

13:11 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 11.07.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . POOL
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قال مكتب الرئيس التركي إن رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا الوضع في سوريا وحل "قضية الحبوب" خلال محادثات هاتفية اليوم الاثنين.
وجاء في بيان مكتب الرئيس التركي: "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثات بحث الوضع في سوريا، وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وإيجاد ممرات آمنة لتصدير الحبوب في البحر الأسود".
وجاء أيضا في البيان أن الرئيس التركي أعلن على استعداد أنقرة لتقديم كل مساهمة ممكنة لتكثيف عملية التفاوض بين موسكو وكييف.
وأكد الرئيس التركي أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تنتهي بسلام دائم وعادل من خلال المفاوضات، وصرح بأن تركيا مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة في تكثيف عملية التفاوض كما فعلت حتى الآن.
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