https://arabic.sputniknews.com/20220711/أول-سيارة-يابانية-طائرة-تحلق-لمسافة-600-متر-فيديو-1064968789.html
أول سيارة يابانية طائرة تحلق لمسافة 600 متر... فيديو
أول سيارة يابانية طائرة تحلق لمسافة 600 متر... فيديو
صممت شركة يابانية أول سيارة طائرة في البلاد استطاعت التحليق في الهواء وقطعت مئات الأمتار قبل أن تهبط مرة أخرى بأمان. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:45+0000
2022-07-11T16:45+0000
2022-07-11T16:45+0000
منوعات
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وقال موقع "اليابان بالعربي" إن السيارة الطائرة تم اختبارها في الـ 6 من يوليو/ تموز الجاري، واستطاعت الوصول لارتفاع 30 مترا وقطع مسافة وصلت إلى 600 متر فوق سطح البحر.ولفت الموقع إلى أن هذه الرحلة هي أول رحلة تجريبية لإطلاق سيارة طائرة فوق البحر في اليابان، مشيرا إلى أنها جرت في فوكوياما بمحافظة هيروشيما.ويقول الموقع إن هذا النوع من السيارات يمكن استخدامه في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية داخل المدن الكبرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
أول سيارة يابانية طائرة تحلق لمسافة 600 متر... فيديو
تابعنا عبر
صممت شركة يابانية أول سيارة طائرة في البلاد استطاعت التحليق في الهواء وقطعت مئات الأمتار قبل أن تهبط مرة أخرى بأمان.
وقال موقع "اليابان بالعربي" إن السيارة الطائرة
تم اختبارها في الـ 6 من يوليو/ تموز الجاري، واستطاعت الوصول لارتفاع 30 مترا وقطع مسافة وصلت إلى 600 متر فوق سطح البحر.
ولفت الموقع إلى أن هذه الرحلة هي أول رحلة
تجريبية لإطلاق سيارة طائرة فوق البحر في اليابان، مشيرا إلى أنها جرت في فوكوياما بمحافظة هيروشيما.
ويقول الموقع إن هذا النوع من السيارات يمكن استخدامه في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية داخل المدن الكبرى.