https://arabic.sputniknews.com/20220711/إعلام-أمريكا-تبحث-رفع-الحظر-عن-بيع-أسلحة-هجومية-للرياض-1064938607.html
إعلام: أمريكا تبحث رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للرياض
إعلام: أمريكا تبحث رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للرياض
ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T06:26+0000
2022-07-11T06:26+0000
2022-07-11T06:26+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض. وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية.أشار بايدن قبل رحلته إلى الشرق الأوسط إلى أنه يسعى لإعادة العلاقات المتوترة مع المملكة العربية السعودية وسط رغبة في زيادة إمدادات النفط من منطقة الخليج.سيزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز في إطار أول جولة في الشرق الأوسط خلال رئاسته. وتفاخر بأنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية، حيث سيجتمع مجلس التعاون الخليجي. وكان سلفه، دونالد ترامب، فخورًا بكونه أول رئيس أمريكي يسافر من المملكة العربية السعودية إلى إسرائيل.
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إعلام: أمريكا تبحث رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للرياض
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية.
وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض
. وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية.
وقالت المصادر إن أي قرار نهائي سيعتمد على ما إذا كانت الرياض ستحرز تقدمًا في إنهاء الحرب في اليمن.
أشار بايدن قبل رحلته إلى الشرق الأوسط إلى أنه يسعى لإعادة العلاقات المتوترة مع المملكة العربية السعودية وسط رغبة في زيادة إمدادات النفط من منطقة الخليج.
سيزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز في إطار أول جولة في الشرق الأوسط خلال رئاسته. وتفاخر بأنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية، حيث سيجتمع مجلس التعاون الخليجي. وكان سلفه، دونالد ترامب، فخورًا بكونه أول رئيس أمريكي يسافر من المملكة العربية السعودية إلى إسرائيل.