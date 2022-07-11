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إعلام: البرهان عين 5 جنرالات سفراء لدول الجوار
إعلام: البرهان عين 5 جنرالات سفراء لدول الجوار
قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان عين 5 من جنرالات الشرطة والجيش والأمن سفراء في وزارة الخارجية تمهيدا... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T01:40+0000
2022-07-11T01:55+0000
أخبار السودان اليوم
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وبحسب موقع "سودان تربيون"فإن البرهان سمى كل من الفريق "فتح الرحمن محي الدين صالح محمد سفيرا.ووفقا لذات الموقع، إن القائمة ضمت أيضا الفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وهو ضابط جيش ويرجح بحسب مصادر مطلعة أن يتولى مهام السفارة في جوبا.كما عين على عثمان محمد يونس سفيرا يتوقع أن تكون وجهته تشاد.وسمى القرار إبراهيم محمد أحمد إبراهيم سفيرا بالخارجية، واللواء بشرى أحمد إدريس وهو ضابط شرطة سابق ينتظر أن يكون سفيرا في أفريقيا الوسطى وفقا لذات المصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/-البرهان-وأبي-أحمد-يؤكدان-حرصهما-على-حل-جميع-القصايا-بالحوار-1064790307.html
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أخبار السودان اليوم

إعلام: البرهان عين 5 جنرالات سفراء لدول الجوار

01:40 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 01:55 GMT 11.07.2022)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان عين 5 من جنرالات الشرطة والجيش والأمن سفراء في وزارة الخارجية تمهيدا لابتعاثهم لعدد من دول الجوار.
وبحسب موقع "سودان تربيون"فإن البرهان سمى كل من الفريق "فتح الرحمن محي الدين صالح محمد سفيرا.
ووفقا لذات الموقع، إن القائمة ضمت أيضا الفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وهو ضابط جيش ويرجح بحسب مصادر مطلعة أن يتولى مهام السفارة في جوبا.
كما عين على عثمان محمد يونس سفيرا يتوقع أن تكون وجهته تشاد.
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وسمى القرار إبراهيم محمد أحمد إبراهيم سفيرا بالخارجية، واللواء بشرى أحمد إدريس وهو ضابط شرطة سابق ينتظر أن يكون سفيرا في أفريقيا الوسطى وفقا لذات المصدر.
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