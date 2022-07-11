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https://arabic.sputniknews.com/20220711/إعلام-الفيفا-يدرس-تطبيق-مقترح-جديد-بمونديال-قطر-2022-1064945920.html
إعلام: "الفيفا" يدرس تطبيق مقترح جديد بمونديال قطر 2022
إعلام: "الفيفا" يدرس تطبيق مقترح جديد بمونديال قطر 2022
كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إمكانية تطبيق فكرة جديدة خلال مونديال قطر 2022. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:15+0000
2022-07-11T08:15+0000
رياضة
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وبعد أن اعتمد "الفيفا" في الفترة الماضية على تقنية شبه آلية للكشف عن التسلل في مونديال قطر، وبحسب تقرير لمجلة "أونز مونديال" الفرنسية، فإنه يدرس إمكانية إدخال تجربة جديدة في البطولة، وهذه المرة من غرف الملابس.وبحسب مصدر للمجلة فإن هذه الكاميرات ستسمح ببث صور حية من داخل غرف الملابس للمحادثات بين المدرب ولاعبيه لتزويدهم بالتعليمات التكتيكية، بالإضافة لتسليط الضوء على مشاعر اللاعبين ومدربيهم وردود الأفعال داخل غرف الملابس.وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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رياضة

إعلام: "الفيفا" يدرس تطبيق مقترح جديد بمونديال قطر 2022

08:15 GMT 11.07.2022
© NASEEM ZEITOONشعار مونديال قطر 2022
شعار مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© NASEEM ZEITOON
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كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إمكانية تطبيق فكرة جديدة خلال مونديال قطر 2022.
وبعد أن اعتمد "الفيفا" في الفترة الماضية على تقنية شبه آلية للكشف عن التسلل في مونديال قطر، وبحسب تقرير لمجلة "أونز مونديال" الفرنسية، فإنه يدرس إمكانية إدخال تجربة جديدة في البطولة، وهذه المرة من غرف الملابس.
حيث يدرس إمكانية وضع كاميرات داخل غرف الملابس بغرض بث صور حية للجماهير، وهذا أمر متبع في رياضة الرغبي.
وبحسب مصدر للمجلة فإن هذه الكاميرات ستسمح ببث صور حية من داخل غرف الملابس للمحادثات بين المدرب ولاعبيه لتزويدهم بالتعليمات التكتيكية، بالإضافة لتسليط الضوء على مشاعر اللاعبين ومدربيهم وردود الأفعال داخل غرف الملابس.
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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